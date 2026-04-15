Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, anunță progrese importante în direcția modernizării infrastructurii rutiere din municipiu, după o serie de întâlniri la nivel central și local.



Potrivit acestuia, în urma discuțiilor purtate la Ministerul Transporturilor, alături de primarul municipiului Satu Mare, Gábor Kereskényi, cu ministrul Ciprian Șerban, demersurile au fost continuate la nivel local, printr-o ședință de lucru aplicată cu directorul DRDP Cluj, Eugen Cecan.

La întâlnire au participat și viceprimarii Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, precum și administratorul public Csaba Maskulik.

„Este un proiect necesar, care răspunde direct problemelor din trafic și contribuie la creșterea siguranței și a mobilității în zonă”, a declarat deputatul Mircea Govor.

Subiectul central al discuțiilor a fost modernizarea DN 19 – Drumul Careiului, fiind analizate două direcții importante:

lărgirea la trei benzi a tronsonului dintre sensul giratoriu din Vetiș și centura de ocolire a municipiului Satu Mare;

reconfigurarea sensului giratoriu de la centură, pentru fluidizarea traficului.

Mircea Govor a subliniat că parteneriatul dintre administrația locală și structurile din subordinea Ministerului Transporturilor este esențial pentru accelerarea acestor investiții.

„Continuăm să susținem proiecte care aduc rezultate concrete pentru județul Satu Mare”, a mai transmis liderul PSD Satu Mare.

Proiectul este considerat unul strategic pentru dezvoltarea infrastructurii locale, urmând să contribuie la reducerea aglomerației și la creșterea siguranței rutiere pe una dintre cele mai circulate artere din municipiu.