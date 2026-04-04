Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a transmis o declarație publică în care critică deciziile luate la nivel guvernamental în perioada pandemiei, susținând că acestea generează în prezent costuri semnificative pentru statul român. În mesajul său, acesta face referire la sumele pe care România ar urma să le achite în urma contractelor pentru achiziția de vaccinuri, acuzând fosta guvernare de lipsă de responsabilitate și de asumarea unor angajamente fără o strategie clară. Redăm mesajul:





,,România plătește astăzi factura unor decizii luate în grabă și fără nicio responsabilitate în timpul pandemiei.





Sute de milioane de euro pentru vaccinuri care nici măcar nu au ajuns în țară.

Contracte făcute pe genunchi.

Angajamente asumate fără strategie, fără acoperire, cu urmări grave pentru țară.

Iar acum nota de plată vine: peste 600 de milioane de euro către Pfizer.

Cu dobânzi și penalități, suma executorie depășește 800 de milioane — și crește în fiecare zi în care nu se face nimic.





𝐂𝐢𝐧𝐞 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐠𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐭𝐮𝐧𝐜𝐢?

𝐏𝐍𝐋 𝐬̦𝐢 𝐔𝐒𝐑.





𝐂𝐢𝐧𝐞 𝐥𝐮𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐢𝐥𝐞?

𝐆𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐮𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐧 𝐂𝐢̂𝐭̦𝐮.





𝐒̦𝐢 𝐜𝐢𝐧𝐞 𝐞𝐫𝐚 𝐢̂𝐧 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚 𝐥𝐮𝐢 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐧 𝐂𝐢̂𝐭̦𝐮 𝐢̂𝐧 𝐥𝐢𝐧𝐢𝐚 𝐢̂𝐧𝐭𝐚̂𝐢 𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐭̦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐞?

Adrian Cozma, 𝐯𝐢𝐜𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝐏𝐍𝐋 𝐥𝐚 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐢̂𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐞𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚̆.





Nu e o opinie.

𝐄 𝐮𝐧 𝐟𝐚𝐩𝐭 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭: Cîțu l-a susținut, l-a felicitat public, s-a bucurat de victoria lui la Satu Mare.

𝐍𝐮 𝐩𝐨𝐭̦𝐢 𝐬𝐚̆ 𝐟𝐢𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐧𝐭𝐫-𝐨 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚̆ 𝐜𝐚̂𝐧𝐝 𝐬𝐞 𝐢𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐢 𝐬̦𝐢 𝐬𝐚̆ 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐚𝐫𝐢 𝐜𝐚̂𝐧𝐝 𝐯𝐢𝐧𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚.





𝐀𝐝𝐞𝐯𝐚̆𝐫𝐮𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐮:

România nu plătește pentru pandemie.

România plătește pentru incompetență și decizii politice greșite.

𝐈̂𝐧𝐭𝐫𝐞𝐛𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞: 𝐜𝐢𝐧𝐞 𝐢̂𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐣𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐩𝐞 𝐜𝐞𝐢 𝐯𝐢𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭̦𝐢 𝐬̦𝐢 𝐜𝐮𝐦 𝐬𝐞 𝐯𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐮𝐥.





𝐒𝐚𝐭𝐮 𝐌𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚̆ 𝐚𝐝𝐞𝐯𝐚̆𝐫.

𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐢 𝐦𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚̆ 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚̆.”