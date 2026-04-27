Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad continuă tradiția dialogului academic și cultural prin organizarea la finele săptămânii trecute a celei de-a XIV-a ediții a „Dialogurilor Universitare by UVVG”, un proiect devenit reper în viața academică și comunitară arădeană, inițiat și susținut de rectorul UVVG, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci.

Evenimentul, moderat de cunoscutul jurnalist George Grigoriu, i-a avut ca invitați pe dr. Dumitra Simona și dr. Cozma Florinel, personalități care, dincolo de profesia lor și de vocația medicală, s-au dezvăluit publicului ca suflete sensibile, creștini preocupați de căutarea sensului profund al existenței și de trăirea autentică a valorilor creștine.

Programul a debutat cu un moment artistic susținut de Corul de copii și tineri „Neos”, dirijat de Gabriel Streulea, contribuind la crearea unei atmosfere care a îmbinat armonios reflecția intelectuală cu expresia artistică.

Timp de două ore, Aula „Ștefan Cicio Pop” a Rectoratului universității arădene a devenit spațiul unui dialog autentic și profund, în care ideile, emoția și căutările interioare s-au întâlnit firesc. Dezbaterea, desfășurată sub tema „Unde ne sunt mironosițele? În căutarea Sensului Pierdut”, a propus o nouă incursiune în zona întrebărilor esențiale, invitând publicul la o reflecție profundă asupra reperelor morale și spirituale ale lumii contemporane.

De-a lungul edițiilor anterioare, „Dialogurile Universitare by UVVG” au adus în prim-plan teme de actualitate și invitați de prestigiu, generând dezbateri consistente despre identitate, valori, educație și provocările societății contemporane. Fiecare întâlnire a constituit un spațiu deschis ideilor, în care dialogul autentic a încurajat atât reflecția critică, cât și apropierea dintre mediul academic și comunitate.