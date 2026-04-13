



Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, instituție aflată în subordinea Consiliul Județean Satu Mare, organizează vineri, 17 aprilie 2026, de la ora 16:00, un eveniment cultural dedicat istoriei și arhitecturii orașului.

Manifestarea va avea loc la Centrul de Creație Satu Mare și va cuprinde prezentarea documentarului intitulat „Palatul Administrativ – Arhitectura unei epoci”, o producție care aduce în prim-plan unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale municipiului.

Documentarul explorează evoluția în timp a Palatul Administrativ Satu Mare, punând accent pe valoarea sa arhitecturală, dar și pe rolul pe care l-a avut în dezvoltarea orașului. Considerat un reper urban important, edificiul reflectă specificul unei perioade istorice și rămâne un punct de referință pentru identitatea locală.

Producția este semnată de autorii Sas Andrei Raul, Popescu Mihnea Ștefan, Varga Alexandru Florian și Noje Daniel David, care au realizat o documentare amplă pentru a reda publicului o perspectivă completă asupra clădirii și a contextului în care aceasta a fost construită.

Evenimentul se adresează tuturor celor interesați de istoria locală, arhitectură și patrimoniu cultural, fiind o oportunitate de a descoperi detalii mai puțin cunoscute despre unul dintre cele mai emblematice edificii din Satu Mare.

Organizatorii invită publicul să participe la această prezentare, care îmbină informația istorică cu elemente vizuale atractive, într-un demers de promovare a valorilor culturale locale.