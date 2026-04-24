



În perioada 22-24 mai 2026 va avea loc, pentru a nouăsprezecea oară, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente comunitare din Satu Mare, Weekendul Familiei. Ediția din acest an aduce și o noutate specială, anume organizarea simultană a acestuia, în același spațiu – Grădina Romei – cu evenimentul Satul mic în Satu Mare, cele două manifestații oferind astfel vizitatorilor o experiență complexă, ce îmbină relaxarea în familie cu tradițiile rurale.



Satul mic în Satu Mare, aflat la a șaptea ediție, aduce în prim-plan valorile și obiceiurile vieții rurale. Vizitatorii vor avea acces la un târg de produse locale, o gospodărie tradițională și zone interactive cu animale domestice, dar și la activități precum demonstrații apicole, ateliere tematice și plimbări cu trăsura.



În paralel, Weekend în Familie propune un program divers pentru toate categoriile de vârstă: spectacole pentru copii, concerte, concursuri, ateliere creative și experiențe gastronomice locale. Unul dintre momentele așteptate este parada de Ziua Copilului, care va avea loc sâmbătă dimineața, pe traseul Teatrul de Nord – Grădina Romei, cu participarea artiștilor pe catalige, majoretelor și fanfarei.



Programul include, de asemenea, spectacole de teatru de păpuși, jocuri interactive, competiții comunitare, un concurs de gătit și un semimaraton. Pe tot parcursul weekendului vor fi deschise târguri de meșteșuguri organizate de Asociația Borókagyökér și târguri de produse locale, iar serile vor fi animate de concerte de calitate.

Un moment special al evenimentului va fi gala de dansuri populare organizată cu ocazia Rusaliilor, unde ansamblurile folclorice din județ vor susține spectacole dedicate tradițiilor locale.



Organizatori: Fundația Identitas, Inițiativa Tineretului Maghiar și Asociația Agricultorilor Maghiari din Județul Satu Mare.

Coorganizatori: Clubul Pensionarilor „Prietenia”, Asociația Borókagyökér, Organizația de Femei UDMR Satu Mare, Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană și Academia de Fotbal Partium, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare. Evenimentul este susținut de Primăria Municipiului Satu Mare, Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, Fundația Communitas, Caritas Satu Mare, Fondul Național de Cooperare și Fondul Bethlen Gábor. Sponsorii principali: Zirmer Bud și Catena.



Organizatorii invită publicul să participe la acest eveniment unic, care reunește într-un singur loc delectare pentru întreaga familie și valori rurale autentice.



Programul complet va fi disponibil în curând.