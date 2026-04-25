Elev din Satu Mare, premiat la Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă

Locale 25.04.2026 19:10
Municipiul Brăila a găzduit, în perioada 21–25 aprilie 2025, Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă pentru clasele V–VIII, competiție la care au participat aproximativ 290 de elevi din întreaga țară.

Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare a fost reprezentat de elevul Jurge Paul, din clasa a VII-a, care a obținut „Premiul Special al Arhiepiscopiei Dunării de Jos”, precum și „Diploma specială de apreciere a Olimpicilor Școlii Gimnaziale din România”.

Rezultatul reflectă munca, seriozitatea și dedicarea elevului, precum și sprijinul acordat de profesorul coordonator, Onea Vasile.

Reprezentanții unității de învățământ au transmis felicitări pentru această performanță, subliniind importanța implicării și a valorilor promovate prin astfel de competiții.

WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda