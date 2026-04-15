Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad participă la un proiect european de 8,35 milioane de euro care urmărește dezvoltarea chitosanului, un biopolimer folosit în medicină, cosmetică și industrie.



Proiectul, numit PIOChitIns, reunește instituții de cercetare și companii și are ca obiectiv obținerea chitosanului din surse sustenabile. Soluția propusă folosește biomasa insectei Black Soldier Fly, ale cărei larve transformă deșeurile agroalimentare în substanțe utile, precum chitina, proteinele și lipidele.

Rezultatele proiectului pot duce la produse care pot fi utilizate pe termen scurt, cum ar fi suplimente veterinare sau soluții pentru purificarea apei, dar și la aplicații medicale mai complexe. Printre acestea se numără pansamente resorbabile și hidrogeluri care pot ajuta la vindecarea rănilor și la reducerea riscului de complicații.

În cadrul acestui proiect, UVVG este implicată direct în activitatea de cercetare. Echipele universității fac teste pe modele experimentale, analizează siguranța și eficiența produselor și contribuie la dezvoltarea aplicațiilor medicale. Primele rezultate indică un potențial de utilizare atât în domeniul veterinar și industrial, cât și în medicină.

Activitatea de cercetare a universității este susținută de structuri proprii, inclusiv Institutul de Științe ale Vieții „Aurel Ardelean”, beneficiind totodată de implicarea și susținerea conducerii instituției, prin contribuția doamnei rector prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci și a doamnei prorector Anca Hermenean, care sprijină dezvoltarea și implementarea proiectelor de cercetare de anvergură.

Din consorțiu fac parte Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași, Chemical Company SA, Vanelli Vet SRL și Tera & MTAS Consulting, alături de Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad.

Universitatea arădeană are și colaborări academice cu cercetători de prestigiu. Un exemplu este și Stefan W. Hell, originar din județul Arad și laureat al Premiului Nobel pentru Chimie. Acesta a primit titlul de Doctor Honoris Causa al UVVG și a avut contacte academice cu instituția de învățământ superior din orașul de pe Mureș.

Proiectul include colaborări internaționale cu parteneri din mai multe țări europene și din afara Europei, iar pentru UVVG, participarea în astfel de inițiative înseamnă implicare directă în cercetarea aplicată și dezvoltarea unor produse cu utilizare concretă.



