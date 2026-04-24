În cursul dimineții de 24 aprilie, în jurul orei 05:00, Isu Satu Mare a fost alertat cu privire la producerea unui incendiu de deșeuri în curtea unei societăți comerciale din localitatea Mărtinești.





La locul intervenției s-au deplasat de urgență echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, încadrate cu 9 cadre militare. Ulterior, pentru asigurarea rezervei de apă, a fost trimisă și o autospecială de transport apă cu capacitatea de 10.000 de litri.





La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la aproximativ 200 de metri cubi de material lemnos și deșeuri vegetale depozitate în curte. Exista risc real de propagare a flăcărilor către alte materiale combustibile din apropiere, precum și către halele aflate în imediata vecinătate.





Datorită intervenției rapide a pompierilor, incendiul a fost localizat și lichidat înainte ca acesta să se extindă, fiind astfel evitate pagube materiale semnificative.





Din primele cercetări, cauza probabilă a producerii incendiului a fost efectul termic generat de fumatul în locuri neprotejate.





Reamintim cetățenilor importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor, în special evitarea utilizării focului deschis sau a fumatului în zone cu materiale inflamabile.