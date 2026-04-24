Începe returul play-off-ului

În fiecare etapă din acest play-off/out oaspeții au obținut câte două victorii. În patru din cele cinci runde gazdele au obținut câte cinci victorii (în una au învins doar de patru ori). De asemenea se observă că numărul de meciuri egale pe etapă (6 în 5 etape) a scăzut față de sezonul regulat când am avut aproape 2 meciuri egale pe etapă (58 în 30 de etape). Am mai putea observa că cele 23 de goluri înscrise (13 de către gazde) ridică o țâră media campionatului și că toate cele șapte victorii din această etapă au fost obținute la limită.

Se pare că va fi o luptă în doi pentru titlu. Cele aproape 6 puncte care le mai despart pe cele două Universități de muncitorescul loc trei face ca echipele de pe locurile 3-6 să poată aspira doar la titlul de vicecampion. Asta pentru că este aproape imposibil ca ambele echipe academice să se împotmolească în mlaștina neputinței. Aș zice chiar că nu le rămâne decât bătălia pentru bronzul campionatului și un eventual loc patru european în cazul în care Cupa României ajunge în brațele universitarilor. La ora la care scriu aceste rânduri nu cunosc rezultatul jocului de cupă dintre olteni și dinamoviști. Dacă juveții vor juca finala atunci automat locul patru va juca barajul cu o echipă din play-out pentru o vară europeană.

Mai jos, în „Grupa retrogradare”, cele 7 puncte care o despart pe FCSB de locul cinci o poziționează în postura de favorită în a disputa barajul cu Botoșani sau Miercurea Ciuc, meci al cărei învingătoare va disputa un nou baraj cu una din echipele din play-off. În ceea ce privește retrogradarea directă se pare că Slobozia sau Sibiul se va alătura Metaloglobusului pentru a juca la oră de matineu în sezonul viitor. Cine se salvează va încerca să evite locurile 7 și 8, locuri ce duc la un baraj de supraviețuire cu două din echipele actualei ligi secunde. „Candidate” la această dezonoare mai sunt, rațional vorbind, Farul și Petrolul.



Rezultate: Argeș - CFR 0-1 pe buza cronometrului; Dinamo - „U” 2-1 frumos; Craiova - Rapid un 1-0 în care nici una din echipe nu merita vreun punct; Galați - UTA 1-0 după un penalti penal; Miercurea Ciuc - Slobozia 3-2 spectaculos; Botoșani - Metaloglobus 3-2 cu speranțe și temeri întemeiate; Farul - FCSB 2-3 cu speranțe și temeri neîntemeiate.



Clasamente:



1. „U” 39p

2. Craiova 39p

3. CFR 33,5p

4. Rapid 32p

5. Dinamo 31p

6. Pitești 30p





1. FCSB 33p

2. Arad 30,5p

3. Botoșani 30p



4. Galați 26,5p



5. Miercurea Ciuc 26p



6. Ploiești 23p

7. Constanța 22,5p



8. Slobozia 18,5p



9. Sibiu 18,5p



10. Metaloglobus 10p







De la etapa care vine ne putem aștepta atât la confirmări cât și la mari surprize. Remarcăm că în grupa campionat echipele care joacă în deplasare sunt mai bine clasate decât gazdele lor, iar în grupa retrogradare avem din nou un grupaj (locurile 4-8) de echipe ce joacă în deplasare. Totuși mă tem să spun că de data asta vom avea o etapă a oaspeților.







CFR - „U” (sâmbătă, ora 20,30) Derbiul etapei. Totodată reprezintă și derbiul Ardealului și cel al orașului de sub Feleac. Nu mă hazardez spre nici un pronostic. Sper ca de data asta tribunele să dea dovadă de civilizație. Sper degeaba?



Pitești - Craiova (luni, ora 20,30) În ultimul joc, cel din compania Rapidului, craiovenii au lăsat impresia de oboseală fizică și psihică. Sunt curios cum s-au prezentat aseară în cupă, comportament pe care voi l-ați dibuit deja. Ar părea favoriți pe Argeș dar nu mi-aș orienta preferințele spre ei;



Dinamo - Rapid (duminică, ora 21) Pe de-o parte este un meci cu sonoritate, pe de alta este un meci al nădejdii și deznădejdii. Pentru fiecare dintre combatante ar putea fi o ultimă șansă de a se agăța de podiumul campionatului. Dacă Dinamo a arătat în ultima etapă că vrea și că poate concret (pe teren), Rapidul s-a limitat să arate doar la modul declarativ că ar vrea și ar putea;



Botoșani - Galați (sâmbătă, ora 15) Derbiul Moldovei. Nordul și sudul ținutului istoric duc o bătălie a orgoliilor chiar dacă pentru botoșăneni o miză suplimentară ar fi ocuparea unuia din primele patru locuri ce ar duce la un meci suplimentar cu FCSB pentru o iluzorie prezență estivală europeană;



FCSB - Ploiești (vineri, ora 20,30) Un meci care pare ușor pentru bucureșteni. La prahoveni revenirea lui Topal, experiența lui Grozavu și sclipirile lui Rareș Pop par a fi insuficiente pentru o adevărată revigorare. Dar... cine știe?



Arad - Constanța (duminică, ora 14) Arădenii au cam scăpat de griji, pe când la constănțeni le tremură ciucurii. Altfel spus țesătura din războaiele textiliștilor pare să aibă un design agreabil în timp ce mateloții și mușii de pe Bricul Mircea înfruntă furtuna cu prova în vânt;



Sibiu - Miercurea Ciuc (vineri, ora 17,30) Meciul de deschidere al etapei ne plasează într-o adevărată dilemă: sașii sau secuii? Pe cine păstrăm la suflet? Pentru ca ambele formații să mai aibă șanse să rămână în primul eșalon ar trebui să bată sașii;



Metaloglobus - Slobozia (luni, ora 17,30) Cenușăreasa etapei. Ce n-aș da să câștige gazdele... Aceste două echipe, alături de Farul, au cei mai puțini suporteri și, logic, cei mai puțini spectatori. De multe ori la meciurile de acasă oaspeții au mai mulți susținători decât gazdele, chiar dacă nu sunt nume sonore.







Opriți războaiele!