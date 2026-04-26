



Pompierii militari din cadrul ISU Satu Mare au intervenit, în cursul zilei de astăzi, pentru înlăturarea efectelor produse de vântul puternic, în mai multe zone din municipiu.

Astfel, pe bulevardul Muncii, un copac a fost doborât de rafale peste un autoturism, fără a se înregistra victime. Alte intervenții au avut loc pe strada Panait Cerna, unde o creangă a căzut pe carosabil, și pe strada Belșugului, unde un copac a fost doborât de vânt, blocând parțial circulația.

La toate solicitările au intervenit echipaje de descarcerare, care au acționat pentru degajarea elementelor căzute și asigurarea zonelor afectate.

Județul Satu Mare se află în continuare sub avertizare meteorologică cod galben de vânt puternic, valabilă până la ora 21:00, iar pompierii rămân în alertă pentru a interveni în sprijinul cetățenilor.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în apropierea copacilor, stâlpilor sau panourilor publicitare, să parcheze autoturismele în locuri sigure și să nu atingă firele căzute la pământ. De asemenea, utilizarea focului deschis este interzisă în condiții de vânt puternic, din cauza riscului ridicat de incendiu.

Pentru informații utile despre comportamentul în situații de urgență, cetățenii pot accesa platforma fiipregatit.ro sau aplicația DSU.