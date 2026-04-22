Lucrările finanțate prin PNRR transformă unitatea medicală într-un spital modern, eficient energetic și adaptat cerințelor actuale



Procesul de modernizare a Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș intră într-o etapă decisivă, lucrările fiind tot mai aproape de finalizare. Proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, avansează într-un ritm susținut, sub monitorizarea autorităților județene.

Vizită de lucru pe șantier

Președintele Consiliul Județean Satu Mare, Pataki Csaba, alături de vicepreședintele Roxana Petca, au efectuat o vizită de lucru la unitatea medicală pentru a evalua stadiul intervențiilor.





Oficialii au analizat progresul lucrărilor și au subliniat importanța respectării termenelor, în contextul unei investiții esențiale pentru sistemul sanitar din zonă.

Lucrări extinse la principalele corpuri de clădire

Intervențiile realizate până în prezent acoperă o gamă largă de lucrări structurale și funcționale.

La corpurile A și B, lucrările sunt avansate pe toate nivelurile – de la parter până la etajul al treilea – și includ:

consolidări de rezistență (infrastructură și suprastructură)

lucrări de arhitectură și finisaje

înlocuirea tâmplăriei

anvelopare termică

modernizarea instalațiilor electrice, sanitare și termice

implementarea sistemelor de ventilație și detecție incendiu





Intervenții în desfășurare și elemente noi de eficiență

În corpul C’ lucrările sunt în plină desfășurare, cu accent pe demolări și refacerea instalațiilor pe toate etajele.

Exteriorul corpului D a fost deja finalizat, iar echipele de muncitori continuă intervențiile la casa scării exterioare, pe ambele laturi – estică și vestică.

Totodată, proiectul intră într-o etapă modernă, prin:

montarea peretelui cortină

instalarea jgheaburilor

implementarea panourilor fotovoltaice

lucrări la fațade





Spre un spital al viitorului

Autoritățile dau asigurări că se depun toate eforturile pentru finalizarea rapidă a investiției. Obiectivul este clar: transformarea spitalului într-o unitate medicală modernă, eficientă energetic și adaptată nevoilor actuale ale pacienților și personalului medical.

Modernizarea Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș nu reprezintă doar o investiție în infrastructură, ci un pas esențial spre creșterea calității actului medical în întreaga zonă a Țării Oașului.



