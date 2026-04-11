Dragi sătmăreni,





În lumina sfântă a Învierii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare vă transmite gânduri curate, liniște în suflet și sărbători pline de speranță, petrecute alături de cei dragi.





Paștele este despre lumină, despre credință și despre bucuria de a fi împreună. În același timp, este și un moment în care grija față de cei din jur devine cea mai frumoasă formă de responsabilitate. Din dorința sinceră ca aceste zile să fie lipsite de incidente, vă adresăm câteva recomandări:





Lumânările și candelele aprinse aduc lumină, dar pot deveni periculoase dacă sunt lăsate nesupravegheate. Așezați-le în suporturi stabile și păstrați-le la distanță de materiale inflamabile.

La slujbele religioase, păstrați calmul și atenția în utilizarea lumânărilor, pentru a evita accidentele în zonele aglomerate.

În gospodării, folosiți cu responsabilitate sursele de foc și verificați instalațiile electrice.

Dacă plecați de acasă, asigurați-vă că ați oprit toate aparatele care pot reprezenta un pericol.

În trafic, dați dovadă de răbdare și respect, fiecare drum poate fi mai sigur atunci când alegem să conducem preventiv.

Aveți grijă de cei mici și bucurați-vă împreună de aceste momente, în siguranță.





Noi, cei aflați la datorie, vom fi în continuare aproape de dumneavoastră, pregătiți să intervenim ori de câte ori este nevoie. Dar cel mai mult ne dorim să nu fie nevoie de intervenția noastră.





Fie ca lumina Învierii să vă aducă pace în suflet, sănătate și clipe senine alături de familie.





Paște binecuvântat tuturor!

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare