Primăria Municipiului Satu Mare informează cetățenii că, începând de joi, 16 aprilie, vor demara lucrările de reparații la trotuare și carosabil pe străzile Azuga și Păltiniș.



Intervențiile vizează îmbunătățirea infrastructurii rutiere și pietonale, fiind parte a programului de întreținere și modernizare a străzilor din municipiu.

Pe durata lucrărilor, autoritățile anunță că vor fi instituite restricții temporare de circulație, atât pentru autovehicule, cât și pentru pietoni, în zonele afectate.

Reprezentanții Primăriei le recomandă șoferilor să evite, pe cât posibil, aceste străzi și să utilizeze rute alternative, iar pietonilor să circule cu atenție în apropierea șantierelor.

„Vă mulțumim pentru înțelegere!”, transmit autoritățile locale.

Lucrările fac parte dintr-un amplu plan de reabilitare a infrastructurii urbane din Satu Mare.