



Orașul Tășnad va găzdui, în data de 18 aprilie 2026, faza zonală a Olimpiadei Naționale Corale, un eveniment dedicat elevilor pasionați de muzică și interpretare corală.

Competiția se va desfășura la Sala de Spectacole „Unirea”, reunind formații corale din județul Satu Mare și din zonă, într-un cadru care promovează talentul artistic și spiritul competitiv.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, al Ministerului Educației și Cercetării, al Primăriei Orașului Tășnad și al Școlii Gimnaziale Tășnad.

Olimpiada Națională Corală reprezintă o oportunitate pentru elevi de a-și demonstra abilitățile muzicale, de a face schimb de experiență și de a se afirma pe scena competițiilor artistice școlare.

Publicul este invitat să participe și să susțină tinerii artiști într-un eveniment care aduce în prim-plan frumusețea muzicii corale.