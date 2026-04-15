



Turnul Pompierilor din Satu Mare își redeschide porțile pentru public vineri, 17 aprilie 2026, odată cu organizarea unui eveniment special dedicat tinerilor.

Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” și Primăria Municipiului Satu Mare, în parteneriat cu The Line, pregătesc o petrecere în aer liber, care va anima zona turnului începând cu ora 17:00. Participanții vor avea ocazia să se bucure nu doar de muzică, ci și de jocuri de societate organizate în aer liber, într-o atmosferă relaxată.

Potrivit programului, între 17:00 și 21:00 va mixa DJ Aaki, iar seara va continua cu Pumi, care va urca la pupitru între 21:00 și 00:00.

Evenimentul marchează deschiderea unui nou sezon pentru unul dintre cele mai cunoscute obiective din municipiu și vine ca o invitație adresată tinerilor de a petrece timpul liber într-un cadru urban revitalizat.

Organizatorii îi așteaptă pe sătmăreni să participe în număr cât mai mare și să se bucure de o seară plină de energie și distracție.