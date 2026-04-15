



La o săptămână după sărbătorile pascale, Trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord revine nu doar cu o premieră nouă la Sala Studio, ci și cu 4 spectacole programate pentru sătmărenii abonați la teatru.

Ultima premieră a Trupei Mihai Raicu, ȘCOALA NEVESTELOR. REABILITARE, se joacă din nou la Sala Mare. Comedia ia în piept un text clasic bine cunoscut, semnat de celebrul Moliere, și-l revizitează sub o lupă contemporană care ridică semne de întrebare și adaugă note de subsol acolo unde evoluția societății le cere. La 400 de ani de la prima montare a textului, regizoare Irisz Kovacs alege o înscenare tocmai pentru a explora câte s-au schimbat, de fapt, cu privire la condiția femeii, a bărbatului, dar și la atitudinile față de căsătorie.

Luni, 19 aprilie, de la ora 19, spectacolul se va juca pentru abonamentul „Vasile Savinescu” iar marți, 20 aprilie, de la ora 17, sunt invitați la teatru elevii Colegiului Național „Ioan Slavici”.

Miercuri și joi Sala Mare va fi animată de trupa ImproȘtim, care readuce pe scena sătmăreană IM’PROGRAMA, un spectacol de improvizație gândit special pentru elevi, bazat pe teme școlare dar și pe programa de la Limba și Literatura Română. Improvizatorii provoacă de această dată publicul tânăr să se joace cu operele studiate la școală, tocmai pentru a le înțelege mai bine, dar și recreeze împreună viața și problemele specifice vârstei.

Așadar, pe 21 și pe 22 aprilie, de la orele 17, elevii de gimnaziu ai școlilor „Ion Creangă” și ”Liviu Rebreanu” sunt așteptați la un spectacol de improvizație 100% creat pe loc, alături de ei.

Restul lunii aduce pe scena Teatrului de Nord alte două spectacole ale secției române, dar și un spectacol invitat de la Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița: VARIAȚIUNI ENIGMATICE, în regia lui Cristian Ioan, se va juca marți, 28 aprilie, de la ora 19, la Sala Mare.

