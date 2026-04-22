Ziua Pământului a fost celebrată prin culoare, entuziasm și implicare, într-un eveniment care a pus natura în centrul atenției celor mai tineri membri ai comunității





Ziua Pământului a prins viață, astăzi, în Parcul Cubic din Satu Mare, unde zeci de copii, alături de cadre didactice, au transformat spațiul într-o veritabilă scenă a creativității și responsabilității față de mediu. Evenimentul a fost mai mult decât o simplă celebrare – a fost o declarație sinceră de grijă pentru natură, exprimată prin imaginație, culoare și entuziasm.





Creativitate fără limite, în mijlocul naturii

Atmosfera din Parcul Cubic a fost una vibrantă, dominată de voie bună și implicare. Copiii au participat la activități interactive, ateliere și momente artistice prin care au demonstrat, în cel mai autentic mod, cât de importantă este protejarea mediului înconjurător.





Fiecare lucrare, fiecare gest și fiecare zâmbet au transmis același mesaj: natura are nevoie de grijă, iar educația începe de la cele mai fragede vârste.

„Copiii și Pământul” – un proiect cu impact

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului județean „Copiii și Pământul”, coordonat de Grădinița cu Program Prelungit nr. 6, cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare.





Inițiativa a reunit comunitatea educațională în jurul unui scop comun: formarea unei generații conștiente de importanța protejării mediului și implicate activ în construirea unui viitor sustenabil.

Lecții esențiale, învățate prin joc

Dincolo de culoare și energie, evenimentul a avut o miză profundă: educația ecologică. Prin activități adaptate vârstei lor, copiii au învățat despre reciclare, protejarea resurselor și respectul față de natură.

Într-un mod simplu, dar extrem de eficient, aceștia au demonstrat că schimbarea începe cu pași mici – dar siguri.





O comunitate unită pentru viitor

Succesul evenimentului reflectă implicarea exemplară a cadrelor didactice și a organizatorilor, dar și deschiderea comunității locale către inițiative educaționale cu impact.

Ziua Pământului, celebrată la Satu Mare, nu a fost doar un eveniment, ci o promisiune: aceea că viitorul poate fi mai verde, iar cei care îl vor construi sunt deja pregătiți să aibă grijă de el.