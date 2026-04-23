Stații SMART, semafoare adaptive și monitorizare video: administrația locală pregătește licitația pentru unul dintre cele mai ambițioase proiecte urbane



Municipiul Satu Mare face un pas decisiv spre modernizarea infrastructurii urbane, odată cu avansarea proiectului „Sistem integrat de monitorizare a traficului și mobilitate inteligentă”. Ajuns în etapa de pregătire a licitației pentru proiectare și execuție, proiectul – în valoare de aproximativ 22 de milioane de euro – promite o schimbare radicală în modul în care se circulă în oraș, reducând stresul din trafic și crescând siguranța rutieră. Investiția este susținută din fonduri europene prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027.

Un oraș mai fluid, mai curat, mai inteligent

Obiectivul major al proiectului este clar: transformarea mobilității urbane prin soluții inteligente care să reducă poluarea, emisiile de carbon și consumul energetic. Prin optimizarea transportului public și modernizarea intersecțiilor, autoritățile urmăresc creșterea atractivității acestui tip de transport, în detrimentul utilizării autoturismelor personale.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 109.944.959,54 lei, din care o parte semnificativă este finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională, completată de contribuții din bugetul național și cel local.

100 de stații SMART și un sistem digital în timp real

Una dintre componentele centrale ale investiției o reprezintă modernizarea și extinderea infrastructurii de transport public. Vor fi înființate și modernizate 100 de stații inteligente, dintre care 51 vor avea dotări de nivel ridicat, iar 49 un nivel mediu.

Acestea vor fi integrate într-un sistem informatic modern, care va permite accesul în timp real la informații despre circulația mijloacelor de transport, oferind călătorilor posibilitatea de a-și planifica eficient deplasările.

Intersecții inteligente și supraveghere video extinsă

Proiectul include și implementarea unui sistem complex de management al traficului, bazat pe tehnologii moderne:

26 de intersecții semaforizate vor fi înființate sau modernizate pentru a permite un control adaptiv al traficului

în aceleași locații vor fi instalate sisteme de supraveghere video

vor fi amplasate camere pentru detectarea trecerii pe roșu, depășirea vitezei și recunoașterea numerelor de înmatriculare

Aceste măsuri sunt menite să crească siguranța rutieră și să descurajeze comportamentele periculoase în trafic.

Tehnologie pentru siguranță și eficiență

Investiția merge și mai departe, incluzând:

panouri electronice de informare a șoferilor

sisteme de cântărire în mișcare pentru vehicule

treceri de pietoni inteligente, menite să reducă riscul accidentelor

Toate aceste componente vor fi integrate într-un centru de comandă și control, care va gestiona în timp real datele din teren și va permite luarea unor decizii rapide și eficiente.

Impact: mai puține mașini, mai mult transport public

Prin implementarea acestui proiect, autoritățile locale mizează pe creșterea numărului de utilizatori ai transportului public. Accesul facil la informații și îmbunătățirea condițiilor vor încuraja renunțarea la mașina personală, ceea ce va contribui direct la reducerea poluării și a aglomerației urbane.

În același timp, se estimează o creștere a calității vieții pentru locuitorii municipiului Satu Mare, prin reducerea zgomotului și crearea unui mediu urban mai prietenos.

Termen și finanțare

Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, cu sprijinul ADR Nord-Vest, din Fondul European de Dezvoltare Regională. Termenul estimat pentru finalizarea investiției este noiembrie 2029.

Satu Mare intră astfel într-o nouă etapă de dezvoltare urbană, în care tehnologia devine aliatul principal al mobilității eficiente. PresaSM va urmări îndeaproape evoluția acestui proiect strategic, care promite să redefinească modul în care se circulă în oraș.