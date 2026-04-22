Nord Vest TV. Regal chinologic, în week end, la Satu Mare

Dog Show ajunge la ediția 50 și aduce câini din 11 țări pe stadionul Someșul

Satu Mare se pregătește pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale anului. În perioada 25–26 aprilie, stadionul Someșul va găzdui ediția aniversară cu numărul 50 a Dog Show, considerată de organizatori una dintre cele mai importante expoziții chinologice din Europa Centrală și de Est.

Invitat în emisiunea „Actualitatea sătmăreană” de la Nord Vest TV, dr. Molnar Zsolt, președintele Asociația Chinologică Satu Mare și principalul organizator al evenimentului, a vorbit pe larg despre amploarea acestei ediții speciale.









50 de ani de tradiție și pasiune

„La noi sunt 50 de ani de activitate. Asociația s-a înființat în 1976. Eu conduc această asociație din 1989 și am făcut totul din plăcere. Cred că de aceea am reușit să rezist atâta timp”, a declarat dr. Molnar.

Ediția aniversară vine cu ambiții mari:

„Am zis că trebuie să facem o expoziție mai frumoasă, mai mare, mai sofisticată. Avem participanți din 11 țări.”

Printre aceștia se numără expozanți din Germania, Spania, Slovacia, Polonia, dar chiar și un participant din China , o prezență inedită pentru Satu Mare.

De la 17 rase la mii de câini

Organizatorul își amintește începuturile modeste:

„La prima ediție erau 17–18 rase, majoritatea ciobănești germani. Era mai mult o prezentare. Acum vorbim de competiții internaționale, arbitri din mai multe țări și mii de exemplare.”

În prezent, Dog Show Satu Mare include atât competiții naționale (CAC), cât și internaționale (CACIB), iar câinii sunt evaluați de mai mulți arbitri.

„Același câine poate fi arbitrat de patru arbitri diferiți. Se urmăresc standardele rasei, comportamentul, aspectul și pedigree-ul”, a explicat dr. Molnar.

„E un virus” – pasiunea pentru câini

Dincolo de competiție, evenimentul are și o componentă emoțională puternică:

„E un virus. Când intră în cineva, nu mai scapă. Am văzut mulți oameni care au venit o dată la expoziție și au rămas în lumea asta pentru totdeauna.”





Veterinarul a subliniat și rolul câinilor în viața oamenilor:

„Câinele se ține de stăpân, pisica de casă. De aceea câinele e prietenul cel mai bun al omului.”

Ce vor vedea sătmărenii

Pe lângă competițiile propriu-zise, publicul va avea parte de un adevărat spectacol:

arbitraje naționale și internaționale, competiții pe rase și grupe, desemnarea „celui mai frumos câine” (Best in Show), concursuri speciale, inclusiv defilare în costum popular, demonstrații de dog dancing.

„Vom avea momente spectaculoase, inclusiv dans cu câinii. Vin participante care merg și la campionate mondiale”, a spus organizatorul.

Un hobby costisitor, dar plin de satisfacții

Întrebat dacă acest domeniu este o afacere, dr. Molnar a fost sincer:

„Este mai mult un hobby. Dacă ești foarte bun, poate ieși pe zero. În rest, te costă. Dar satisfacțiile sunt uriașe.”





Mesaj pentru public

La final, organizatorii transmit o invitație deschisă tuturor sătmărenilor:

„Îi invităm pe toți să vină la stadionul Someșul. Este imposibil să nu găsești un câine care să-ți placă. Dar nu cumpărați impulsiv – veniți, informați-vă, cereți sfaturi.”

Biletul de intrare este de 25 lei pe zi, iar copiii sub 10 ani au acces gratuit.

- 25–26 aprilie, stadionul Someșul, Satu Mare

- Dog Show – ediția 50

Un eveniment unic, un spectacol pentru întreaga familie și o ocazie rară de a descoperi unele dintre cele mai frumoase exemplare canine din Europa.

