O chitară oarbă și o simfonie surdă

La pupitrul întregului eveniment din această săptămână se va afla dirijorul israelian Noam Azur, cel despre care la precedenta sa vizită în Satu Mare am relatat biografia acestuia, biografie pe care o puteți regăsi în numărul nostru din 19 noiembrie 2024. În ceea ce privește istoricul lui Dragoș Ilie și al lui Joaquin Rodrigo vă invităm să-l parcurgeți mai jos.
Dragoș Ilie
Chitaristul român Dragoș Ilie s-a remarcat drept unul din cei mai carismatici și expresivi tineri muzicieni ai generației sale, încântând publicul din Europa, Asia și Statele Unite. De la o vârstă fragedă a început studiul instrumentului, primele acorduri fiind învățate de la tatăl său. A urmat cursurile Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”, din Iași, la clasa profesorului Marius Țîmpău. Concomitent a studiat și cu conf. univ. dr. Daniel Dragomirescu.
Dragoș a obținut peste 40 de premii la competiții internaționale, cu peste 20 de premii I. Printre acestea se numără Koblenz Guitar Festival, Tokyo Guitar Competition, Culiacan International Competition, Changsha International Guitar Festival, Indiana Guitar Festival, Columbus Guitar Symposium, Texas A&M Guitar Competition și Miami Guitar Festival. A susținut concerte, masterclass-uri și workshopuri în Europa, Statele Unite și Asia și a apărut în revistele Classical Guitar Magazine, Gendai Guitar și Acoustic Guitar Magazine. De asemenea, Dragoș a concertat alături de Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” și Orchestra Națională Radio din România, grație bursei „Moștenitorii României muzicale”.
Dragoș este activ și în domeniul muzicii camerale. În anul 2021, s-a alăturat cvartetului de chitară Austin Guitar Quartet, grup al cărui album de debut „Chitara muzicală” a fost nominalizat la premiile Grammy, alături de „Los Angeles Guitar Quartet”, „Texas Guitar Quartet” și ansamblul coral „Conspirare”. Spectacolele recente ale cvartetul cuprind „Electric Counterpoint” de Steve Reich, împreună cu compania de balet din Austin.
În vara anului 2022, Dragoș a concertat în turneul „Stradivarius – Paganini Magic” alături de celebrul violonist român Alexandru Tomescu. Cei doi au interpretat primul caiet de sonate pentru vioară și chitară Centone di Sonate, scris de Niccolò Paganini în 17 concerte și 13 orașe din România. Cu acest concert a trecut și prin Satu Mare.
În 2020, Dragoș s-a alăturat grupului Ex-Aequo, organizație non-profit ce se străduiește să reprezinte un reper în lumea chitarei. În contextul pandemiei care a afectat viața muzicală internațională, Ex-Aequo a lansat o serie de workshop-uri online, masterclass-uri și concerte, precum și o competiție cu peste 200 de participanți. Cel mai recent proiect a implicat 9 compozitori afro-americani ce au scris lucrări originale pentru chitară. Proiectul numit „Scimbarea regulilor” a culminat cu o înregistrare CD cât și video, disponibilă pe toate platformele media.
Pasionat de promovarea repertoriului românesc pe scena globală, Dragoș a conceput CD-ul său de debut drept un proiect ce îmbină atât aranjamente (opere ale lui Ciprian Porumbescu, Béla Bartók) cât și lucrări scrise de compozitori români contemporani. Albumul a fost înregistrat împreună cu Radio România Muzical și este disponibil la editura Casa Radio.
În prezent, Dragoș își finalizează studiile doctorale la University of Texas at Austin (SUA), la clasa renumitului pedagog și interpret Adam Holzman. În același timp Dragoș este și asistent universitar, predând în cadrul aceleiași universități. Interesat de metode de prevenire a accidentarilor în rândul muzicienilor, Dragoș integrează somatici alternative de tipul Body Mapping în activitatea sa didactică.
Dragoș este reprezentat de Augustine Strings, prima companie de corzi pentru chitară clasica din lume. În prezent cântă la o chitară Gernot Wagner, donată de către Carson McKowen, o chitară Steven Walter și una Martin Blackwell.
Joaquín Rodrigo Vidre (sursa Wikipedia)
Primul marchiz al Grădinilor din Aranjuez (născut în 22 noiembrie 1901 și decedat pe 6 iulie 1999) a fost un compozitor spaniol și un pianist virtuoz. Este cunoscut mai ales pentru compunerea „Concertul de Aranjuez”, o piatră de temelie a repertoriului pentru chitară clasică .
Rodrigo s-a născut în Sagunto, provincia Valencia. La vârsta de trei ani, și-a pierdut complet vederea după ce a contractat difterie. La vârsta de opt ani a început să studieze solfegiu, pianul și vioara, iar de la vârsta de 16 ani a studiat armonia și compoziția. Și-a scris compozițiile în Braille, iar acestea au fost transcrise pentru publicare. Deși s-a distins prin faptul că a ridicat chitara spaniolă la demnitatea de instrument de concert universal și a fost cel mai bine cunoscut pentru muzica sa pentru chitară, nu a stăpânit niciodată cântatul la acest instrument.
Rodrigo a studiat muzica sub îndrumarea lui Francisco Antich la Valencia și sub îndrumarea lui Paul Dukas la „Școala normală de muzică” din Paris. După ce s-a întors pentru scurt timp în Spania, a revenit în Paris pentru a studia muzicologia, mai întâi cu Maurice Emmanuel, apoi cu André Pirro. Primele sale compoziții publicate datează din 1923. Din 1947, Rodrigo a fost profesor de istoria muzicii, deținând Catedra Manuel de Falla de Muzică la „Facultatea de filosofie și litere” a Universității Complutense din Madrid. Printre studenții notabili se numără Yüksel Koptagel, compozitor și pianist turc.
Cea mai faimoasă lucrare a sa, Concierto de Aranjuez, a fost compusă în 1939 la Paris pentru chitaristul Regino Sainz de la Maza. Mai târziu în viață, el și soția sa, Victoria, au declarat că lucrarea a fost scrisă la avortul spontan al primului lor copil. Compoziția este un concert pentru chitară și orchestră. Mișcarea centrală adagio este una dintre cele mai recunoscute din muzica clasică a secolului al XX-lea, prezentând interacțiunea dintre chitară și cornul englez.
Această mișcare a fost adaptată ulterior de aranjorul de jazz Gil Evans pentru albumul din 1960, Sketches of Spain, de Miles Davis. La cererea lui Nicanor Zabaleta, Rodrigo a adaptat compoziția pentru „Concertul pentru harpă și orchestră” din 1974 și i-a dedicat adaptarea lui Zabaleta. Chitaristul de jazz Jim Hall a adaptat în continuare a doua mișcare pe înregistrarea sa intitulată „Concierto” (1975, Creed), care a inclus interpretări de Paul Desmond (saxofon alto), Steve Gadd (tobe), Chet Baker (trompetă), Ron Carter (chitară bas) și Roland Hanna 8 (pian).
Succesul acestui concert a dus la comenzi din partea mai multor soliști proeminenți, inclusiv a lui Zabaleta, căruia Rodrigo i-a dedicat „Concierto serenata” pentru harpă și orchestră. Pentru Julian Lloyd Webber, Rodrigo a compus „Concierto como un divertimento” pentru violoncel și orchestră. Pentru flautistul James Galway a compus „Concierto pastoral” pentru flaut și orchestră.
În 1954, Rodrigo a compus „Fantasía para un gentilhombre” la cererea lui Andrés Segovia. „Concierto andaluz”, pentru patru chitare și orchestră, a fost comandat de Celedonio Romero pentru el și cei trei fii ai săi.
Dintre lucrările lui Rodrigo, cele care au obținut cel mai mare succes popular și critic sunt „Concierto de Aranjuez” și „Fantasia para un gentilhombre”. Aceste două lucrări sunt foarte des asociate în înregistrări.
În 1983, a fost decorat cu cea mai înaltă distincție spaniolă pentru compoziție, Premio Nacional de Música. La 30 decembrie 1991, Rodrigo a fost înnobilat de regele Juan Carlos I, cu titlul ereditar de Marqués de los Jardines de Aranjuez (Marquis al grădinilor din Aranjuez). A primit prestigiosul Premiu Prințul de Asturias, cea mai înaltă distincție civilă a Spaniei, în 1996. În 1998 a fost numit Comandor al Ordinului Artelor și Literelor de către guvernul francez.
S-a căsătorit cu Victoria Kamhi în 1933. Ea era o pianistă de origine turcă pe care o cunoscuse la Paris. Au avut interese profesionale comune, iar ea le-a documentat viața împreună în cartea „Hand in Hand With Joaquín Rodrigo: My Life at the Maestro's Side” (1992). Căsătoria lor a durat până la moartea ei, în 1997. Fiica lor, Cecilia, s-a născut pe 27 ianuarie 1941.
Rodrigo a murit la casa sa din Madrid pe 6 iulie 1999, la vârsta de 97 de ani. Fiica sa i-a succedat sub numele de Marquesa de los Jardines de Aranjuez. Joaquín Rodrigo și soția sa Victoria sunt înmormântați la cimitirul din Aranjuez.
