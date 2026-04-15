O chitară oarbă și o simfonie surdă

Poate că titlul vă cam intrigă un pic dar, după ce citiți aceste rânduri, precis că veți dori să fiți prezenți joi, de la ora 19, în sala instituției de cultură sătmărene care ne alină săptămână de săptămână dorul de muzică de calitate.

Poate că titlul vă cam intrigă un pic dar, după ce citiți aceste rânduri, precis că veți dori să fiți prezenți joi, de la ora 19, în sala instituției de cultură sătmărene care ne alină săptămână de săptămână dorul de muzică de calitate. După ce sărbătorile pascale au lăsat urme pe psihicul și fizicul fiecăruia dintre noi și după ce vecinii noștri din est și-au ales cărarea pe care vor să se regăsească, suntem invitați la un „Concert simfonic” mai puțin obișnuit. La această manifestare culturală sunt valabile abonamentele cu nr. 38 și, bineînțeles, biletele procurate de la casa de bilete din foaierul filarmonicii.

Spun mai puțin obișnuit deoarece chitara este mai rar întâlnită pe scenele muzicii clasice, ea fiind considerată în general prea frivolă, dar în imaginația compozitorului spaniol Joaquin Rodrigo, complet orb de la vârsta de trei ani, aceasta cuprinde forme și culori pe care noi, văzătorii de rând, avem nevoie de multă concentrare pentru a ne pătrunde în simțuri. Așa că veniți la concert descărcați de orice alte preocupări pentru a aspira „Concertul de Aranjuez” în întregimea sa emoțională. Asta și pentru că mai vechea noastră cunoștință, chitaristul Ilie Dragoș, este cel care o va pune în valoare.

Nici „Simfonia a II-a” în re major a lui Ludwig van Beethoven nu face parte din tipicul simfoniilor obișnuite. Fiind compusă în perioada în care compozitorul și-a dat seama că va rămâne fără auz are ceva din frustrarea acestui moment greu din activitatea sa de compozitor. De fapt presa vremii nu a fost prea amabilă cu referințele despre calitatea lucrării. Totuși aceasta a răzbătut peste timp și timpuri, fiind astăzi un eveniment la modă în lumea melomanilor.

Să nu uităm despre deschiderea acestui concert, deschidere în care ne vom reîntâlni cu opera lui Gioachino Rossini, mai precis vom audia uvertura operei „Bărbierul din Sevilla” a acestui compozitor italian, o uvertură care, după un debut în forță, te plimbă prin toată Andaluzia medievală creându-ți libertatea senzorială de a urmări cu nesaț ceea ce urmează.

La pupitrul întregului eveniment din această săptămână se va afla dirijorul israelian Noam Azur, cel despre care la precedenta sa vizită în Satu Mare am relatat biografia acestuia, biografie pe care o puteți regăsi în numărul nostru din 19 noiembrie 2024. În ceea ce privește istoricul lui Dragoș Ilie și al lui Joaquin Rodrigo vă invităm să-l parcurgeți mai jos.

Dragoș Ilie

Chitaristul român Dragoș Ilie s-a remarcat drept unul din cei mai carismatici și expresivi tineri muzicieni ai generației sale, încântând publicul din Europa, Asia și Statele Unite. De la o vârstă fragedă a început studiul instrumentului, primele acorduri fiind învățate de la tatăl său. A urmat cursurile Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”, din Iași, la clasa profesorului Marius Țîmpău. Concomitent a studiat și cu conf. univ. dr. Daniel Dragomirescu.

Perseverența și tenacitatea artistică l-au ajutat să obțină diverse burse de studiu atât în țară cât și în străinătate. Printre acestea menționăm Fundația MOL pentru Comunitate, Programul „Tinere talente” oferit de Fundația „Principesa Margareta”, cu sprijinul „Casei regale a României”, bursele „START”, și bursa „Moștenitorii României muzicale” oferită de Radio România și Rotary club Pipera. În anul 2015 Dragoș a obținut prestigioasa bursă “Woodruff” pentru completarea studiilor de licență la „Școala de muzică Schwob” din Columbus State University (SUA), la clasa compozitorului și pedagogului Andrew Zohn.

Dragoș a obținut peste 40 de premii la competiții internaționale, cu peste 20 de premii I. Printre acestea se numără Koblenz Guitar Festival, Tokyo Guitar Competition, Culiacan International Competition, Changsha International Guitar Festival, Indiana Guitar Festival, Columbus Guitar Symposium, Texas A&M Guitar Competition și Miami Guitar Festival. A susținut concerte, masterclass-uri și workshopuri în Europa, Statele Unite și Asia și a apărut în revistele Classical Guitar Magazine, Gendai Guitar și Acoustic Guitar Magazine. De asemenea, Dragoș a concertat alături de Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” și Orchestra Națională Radio din România, grație bursei „Moștenitorii României muzicale”.

Dragoș este activ și în domeniul muzicii camerale. În anul 2021, s-a alăturat cvartetului de chitară Austin Guitar Quartet, grup al cărui album de debut „Chitara muzicală” a fost nominalizat la premiile Grammy, alături de „Los Angeles Guitar Quartet”, „Texas Guitar Quartet” și ansamblul coral „Conspirare”. Spectacolele recente ale cvartetul cuprind „Electric Counterpoint” de Steve Reich, împreună cu compania de balet din Austin.

În vara anului 2022, Dragoș a concertat în turneul „Stradivarius – Paganini Magic” alături de celebrul violonist român Alexandru Tomescu. Cei doi au interpretat primul caiet de sonate pentru vioară și chitară Centone di Sonate, scris de Niccolò Paganini în 17 concerte și 13 orașe din România. Cu acest concert a trecut și prin Satu Mare.

În 2020, Dragoș s-a alăturat grupului Ex-Aequo, organizație non-profit ce se străduiește să reprezinte un reper în lumea chitarei. În contextul pandemiei care a afectat viața muzicală internațională, Ex-Aequo a lansat o serie de workshop-uri online, masterclass-uri și concerte, precum și o competiție cu peste 200 de participanți. Cel mai recent proiect a implicat 9 compozitori afro-americani ce au scris lucrări originale pentru chitară. Proiectul numit „Scimbarea regulilor” a culminat cu o înregistrare CD cât și video, disponibilă pe toate platformele media.

Pasionat de promovarea repertoriului românesc pe scena globală, Dragoș a conceput CD-ul său de debut drept un proiect ce îmbină atât aranjamente (opere ale lui Ciprian Porumbescu, Béla Bartók) cât și lucrări scrise de compozitori români contemporani. Albumul a fost înregistrat împreună cu Radio România Muzical și este disponibil la editura Casa Radio.

În prezent, Dragoș își finalizează studiile doctorale la University of Texas at Austin (SUA), la clasa renumitului pedagog și interpret Adam Holzman. În același timp Dragoș este și asistent universitar, predând în cadrul aceleiași universități. Interesat de metode de prevenire a accidentarilor în rândul muzicienilor, Dragoș integrează somatici alternative de tipul Body Mapping în activitatea sa didactică.

Dragoș este reprezentat de Augustine Strings, prima companie de corzi pentru chitară clasica din lume. În prezent cântă la o chitară Gernot Wagner, donată de către Carson McKowen, o chitară Steven Walter și una Martin Blackwell.

„Dragos este un narator care folosește chitara pentru a spune o poveste din perspectiva sa captivantă și profundă.” spune despre el Lorenzo Micheli, iar Rene Izquierdo adaugă:„Un ton frumos, sensibilitate și o muzicalitate deosebită. Dragos stăpânește instrumentul nostru de minune! Un prezent luminos și un viitor și mai luminos.”