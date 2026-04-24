



Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, a participat la o întâlnire de lucru dedicată organizării celei de-a LXIX-a ediții a Festivalului Folcloric Codrenesc „Oțeloaia”, eveniment programat pentru data de 16 august 2026.

La discuții au mai luat parte Robert Laszlo, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, precum și primarul comunei Homoroade, Simion Ardelean. Întâlnirea a avut ca obiectiv stabilirea principalelor direcții organizatorice pentru ediția din acest an.

Au fost analizate aspecte ce țin de structura programului artistic, parteneriatele instituționale, organizarea logistică și strategia de promovare, în vederea consolidării importanței festivalului în peisajul cultural al Zonei Codrului.

Festivalul „Oțeloaia” rămâne un reper al tradițiilor locale, reunind anual artiști și iubitori ai folclorului din țară și din străinătate. Reprezentanții administrației județene subliniază că susținerea acestor evenimente contribuie la promovarea patrimoniului cultural și la dezvoltarea turismului în județul Satu Mare.