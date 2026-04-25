Premiu special la națională pentru Ianis Bendeanu





Ianis Bendeanu, elev în clasa a XII-a B, specializarea filologie bilingv engleză, a obținut Premiul Special la faza națională a Olimpiadei de Religie – cultul ortodox, confirmând prin acest rezultat nivelul ridicat de pregătire și implicarea constantă în studiu.

Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât elevul se pregătește în paralel pentru examenul de bacalaureat, reușind să îmbine responsabil pregătirea pentru competiție cu studiul susținut pentru această etapă importantă din parcursul său educațional.

Rezultatul a fost obținut sub îndrumarea profesorului Sorin Precup, a cărui dedicare a contribuit la atingerea acestui nivel de excelență.

Reprezentanții unității de învățământ au transmis felicitări elevului și cadrului didactic pentru performanța obținută, subliniind că pasiunea, perseverența și disciplina rămân cheia succesului.