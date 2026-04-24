Primăria Satu Mare finalizează lucrările de modernizare pe strada Sighișoara

24.04.2026 10:53
Primăria Municipiului Satu Mare anunță finalizarea lucrărilor de modernizare a carosabilului și trotuarelor pe strada Sighișoara. Intervențiile au vizat reabilitarea infrastructurii rutiere și pietonale, pentru a asigura condiții mai bune de circulație și un plus de confort pentru locuitori.

Lucrările s-au încheiat în cursul zilei de astăzi, iar zona este acum pregătită pentru utilizare în condiții optime. Reprezentanții administrației locale subliniază că proiectele de modernizare a infrastructurii urbane vor continua și în alte zone ale municipiului.

„Continuăm!” – este mesajul transmis de autorități, care dau asigurări că investițiile în dezvoltarea orașului rămân o prioritate.

