



Primăria Municipiului Satu Mare anunță finalizarea lucrărilor de modernizare a carosabilului și trotuarelor pe strada Sighișoara. Intervențiile au vizat reabilitarea infrastructurii rutiere și pietonale, pentru a asigura condiții mai bune de circulație și un plus de confort pentru locuitori.

Lucrările s-au încheiat în cursul zilei de astăzi, iar zona este acum pregătită pentru utilizare în condiții optime. Reprezentanții administrației locale subliniază că proiectele de modernizare a infrastructurii urbane vor continua și în alte zone ale municipiului.

„Continuăm!” – este mesajul transmis de autorități, care dau asigurări că investițiile în dezvoltarea orașului rămân o prioritate.