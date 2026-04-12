HRISTOS A ÎNVIAT! Producție artistică deosebită semnată MT Creative Art Studio

Locale 12.04.2026 10:57
Recomandare cu ocazia sărbătorilor pascale 

Un proiect artistic remarcabil a fost realizat de MT Creative Art Studio, în anul 2022, cu ocazia sărbătorilor pascale, reunind profesioniști din domeniul muzical și al producției audio-video, într-o colaborare ce evidențiază talentul și pasiunea pentru artă.

Muzica este semnată de Onișor Rodilă, iar interpretarea la pian a fost realizată de prof. Balaskó Balázs. Momentul solistic a fost susținut de prof. Răzvan Pap, în timp ce corul MT Creative Art Studio Cor, coordonat de prof. Pap Beáta, a completat armonios întregul ansamblu.

De partea tehnică, montajul video a fost realizat de Vlad Coclici, iar producția audio a fost asigurată de Univers Music Production, prin implicarea lui Sorin Petric.

Proiectul se remarcă printr-o execuție atentă și o colaborare eficientă între artiști și tehnicieni, oferind publicului o experiență muzicală de calitate și demonstrând încă o dată potențialul creativ al comunității artistice locale.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

