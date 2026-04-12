Duminică, 12 aprilie 2026, de la ora 12:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit slujba „A doua Înviere” – cunoscută și ca „Învierea cea mică” – la Parohia Ortodoxă „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Satu Mare.



Slujba, specifică zilei de Paște, a adunat numeroși credincioși, care au participat la citirea Evangheliei în mai multe limbi, simbol al universalității mesajului Învierii Domnului.

Atmosfera a fost una de profundă trăire duhovnicească, credincioșii fiind prezenți în număr mare pentru a continua bucuria praznicului Învierii.

La final, ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură, îndemnând la păstrarea credinței, a unității și a bucuriei pascale în viața de zi cu zi.