Peter Magyar și-a proclamat victoria: Ne-am recâştigat ţara

Secțiile de votare la alegerile parlamentare din Ungaria s-au închis în țara vecină la ora locală 19:00 (20:00, ora României). Numărătoarea voturilor în timp real poate fi urmărită AICI. Premierul încă în funcție Viktor Orban (Fidesz) l-a felicitat pe contracandidatul său, Peter Magyar (Tisza), care a câștigat alegerile, asigurând majoritatea necesară de mandate în Parlament pentru a obține puterea la Budapesta. Acest scrutin a fost marcat de o prezență istorică la urne. Cifrele arată că Magyar are deja o „super-majoritate”, de două treimi (minimum 133 de mandate), care i-ar da puterea să poată modifica Constituția.

Mesajul lui Volodimir Zelenski

ACTUALIZARE 01:40 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis felicitări lui Péter Magyar și partidului său, Tisza, „pentru victoria lor răsunătoare” în alegerile din Ungaria, scriind pe X că a prevalat o „abordare constructivă”.

„Felicitări lui Peter Magyar și partidului TISZA pentru victoria lor răsunătoare. Este important când prevalează abordarea constructivă. Ucraina a căutat întotdeauna să întrețină relații de bună vecinătate cu toate țările din Europa și suntem pregătiți să aprofundăm cooperarea noastră cu Ungaria. Europa și fiecare națiune europeană trebuie să devină mai puternice, iar milioane de europeni doresc cooperare și stabilitate. Suntem pregătiți pentru întâlniri și pentru o muncă constructivă comună în beneficiul ambelor națiuni, precum și pentru pace, securitate și stabilitate în Europa”, a scris Zelenski pe X.



