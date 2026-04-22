Deși virozele și pneumoniile dau semne de recul, gripa continuă să afecteze serios populația activă a județului



Vești cu două tăișuri din sistemul sanitar sătmărean: numărul total al infecțiilor respiratorii acute este în scădere, însă gripa rămâne un motiv de îngrijorare pentru medici. Datele aferente săptămânii 13–19 aprilie 2026 arată o presiune încă semnificativă asupra sistemului medical, mai ales în rândul populației active.

Peste 1.000 de cazuri într-o săptămână

În intervalul analizat (S16), la nivelul județului Satu Mare au fost raportate 1.012 cazuri de infecții respiratorii acute, incluzând viroze, pneumonii și gripă.

În același timp, campania de vaccinare antigripală continuă: până la data de 19 aprilie 2026, 14.746 de persoane din grupele de risc au fost imunizate cu vaccin prescris de medicii de familie.

Gripa, în continuare în ofensivă

Deși per ansamblu numărul infecțiilor respiratorii a scăzut, gripa nu cedează. În total, 53 de cazuri de gripă au fost raportate într-o singură săptămână, cu o incidență ridicată în rândul persoanelor active.

Cea mai afectată categorie este grupa de vârstă 15–49 de ani, unde s-au înregistrat cele mai multe îmbolnăviri atât pentru infecții respiratorii acute, cât și pentru gripă.

Vârstnicii, cei mai vulnerabili la pneumonii

Dacă gripa lovește mai ales populația activă, pneumoniile continuă să afecteze sever persoanele în vârstă.

Cele mai multe cazuri de pneumonie – 132 – au fost raportate la grupa de vârstă peste 65 de ani, confirmând vulnerabilitatea crescută a seniorilor în fața complicațiilor respiratorii.

Copiii mici, în continuare expuși

Nici celelalte grupe de vârstă nu sunt ocolite. La copiii sub un an s-au raportat 63 de cazuri de infecții respiratorii acute, iar la grupa 2–4 ani, alte 50 de cazuri, semn că circulația virusurilor respiratorii rămâne activă în comunitate.

Un echilibru fragil

Datele epidemiologice din județul Satu Mare conturează un tablou mixt: pe de o parte, o ușoară relaxare a presiunii generate de viroze, pe de altă parte, o gripă care refuză să intre în retragere.

Specialiștii atrag atenția că menținerea măsurilor de prevenție și continuarea vaccinării rămân esențiale, mai ales în contextul unui sezon încă imprevizibil.