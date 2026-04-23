SĂNĂTATE. Infecțiile scad, problemele persistă în Satu Mare

Raport DSP: mai puține cazuri, dar probleme în apă, alimente și igienă



Datele oficiale pentru luna martie 2026 arată o ușoară ameliorare a situației epidemiologice în județul Satu Mare, însă semnalele de alarmă rămân. Deși numărul infecțiilor respiratorii și al bolilor transmisibile este în scădere, controalele scot la iveală neconformități serioase în apă, alimente și condiții sanitare.

Mai puține îmbolnăviri, dar mii de cazuri respiratorii

În luna martie au fost raportate 57 de cazuri de boli transmisibile prioritare, în scădere față de luna precedentă. Totuși, infecțiile respiratorii continuă să afecteze masiv populația, cu un total de 6.410 cazuri de gripă, pneumonii și infecții acute.

Dintre acestea:

4.707 infecții acute respiratorii

1.598 pneumonii

105 cazuri de gripă

De asemenea, a fost confirmat un singur caz de infectare cu SARS-CoV-2, la o persoană din grupa de vârstă 70–79 de ani.

Hepatita A și rotavirusul, în topul îmbolnăvirilor

Cele mai frecvente boli transmisibile raportate au fost:

Hepatita virală A – 16 cazuri

Infecțiile cu rotavirus – 14 cazuri

Au mai fost înregistrate cazuri de varicelă, salmoneloză, sifilis sau chiar botulism și meningoencefalită bacteriană, ceea ce indică o diversitate a riscurilor epidemiologice.

Campanii de vaccinare și prevenție

Autoritățile sanitare au continuat campaniile de vaccinare, inclusiv împotriva rujeolei și hepatitei A. În total, au fost administrate 1.595 de doze de vaccin, acoperind mai multe tipuri esențiale pentru prevenirea bolilor.

În paralel, 67 de persoane din grupele de risc au fost vaccinate antigripal, la recomandarea medicilor de familie.

Probleme descoperite în apă și alimente

Analizele de laborator arată însă o realitate îngrijorătoare. Din cele 52 de probe de apă analizate, 20 au fost neconforme. Situații similare au fost identificate și în cazul alimentelor, unde mai multe probe de produse de panificație au depășit limitele admise.

În plus, testele efectuate în mediul de muncă au indicat neconformități în zeci de locații, atât în spații industriale, cât și în mediul ambiental.

Controale și sancțiuni

Inspectorii de sănătate publică au desfășurat:

135 de controale

10 acțiuni de recontrol

Au fost aplicate 111 sancțiuni contravenționale, dintre care 8 amenzi în valoare totală de 30.000 de lei, restul fiind avertismente.

Supraveghere extinsă și măsuri continue

Pe lângă anchetele epidemiologice, autoritățile au monitorizat inclusiv prezența virusului polio în apele uzate și au transmis informări către școli, medici și instituții locale pentru limitarea focarelor.

Deși cifrele indică o ușoară stabilizare, situația rămâne atent monitorizată. Problemele descoperite în teren arată că prevenția, controalele și responsabilitatea comunității rămân esențiale pentru protejarea sănătății publice în județul Satu Mare.