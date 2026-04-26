Satu Mare găzduiește ediția jubiliară a „Satu Mare Dog Show”





Municipiul Satu Mare își consolidează, an de an, statutul de punct de referință pe harta evenimentelor chinologice de prestigiu, apreciate atât la nivel național, cât și internațional.

Ediția din acest an a expoziției „Satu Mare Dog Show” are o semnificație specială, marcând 50 de ani de la organizarea acestui eveniment de tradiție, dedicat iubitorilor de câini și specialiștilor din domeniu.

Reprezentanții Primăriei Satu Mare au transmis aprecieri pentru Asociația Chinologică Satu Mare, evidențiind profesionalismul și implicarea constantă în organizarea unei manifestări de amploare, care aduce orașului vizibilitate și prestigiu.

Evenimentul reprezintă nu doar o competiție de profil, ci și o ocazie de a promova pasiunea pentru creșterea și îngrijirea câinilor, contribuind totodată la consolidarea imaginii municipiului ca gazdă a unor manifestări de nivel înalt.