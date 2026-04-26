



Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de intensificări ale vântului, valabilă pentru ziua de 26 aprilie, inclusiv pentru județul Satu Mare.

Potrivit meteorologilor, în intervalul orar 09:00–21:00, vântul va prezenta intensificări, cu rafale ce pot atinge viteze de 50–70 km/h în zonele joase de relief. Fenomenul va afecta treptat mai multe regiuni ale țării, inclusiv nord-vestul, unde se află și județul Satu Mare.

În alte zone ale țării, în special în est și sud-est, a fost emis și cod portocaliu, unde rafalele pot depăși 90 km/h, iar la munte pot ajunge chiar la 100–120 km/h.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale în aer liber, să nu se adăpostească în apropierea copacilor, stâlpilor sau panourilor publicitare și să asigure obiectele care pot fi luate de vânt. De asemenea, lucrările desfășurate la înălțime sau în spații deschise ar trebui amânate pe durata avertizării.

Pentru informații actualizate și recomandări în situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să consulte platforma fiipregatit.ro și site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie.