Tânăr prins băut, fără permis și pe moped neînmatriculat, în Gherța Mică

Locale 16.04.2026 13:37
La data de 16 aprilie a.c., în jurul orei 00:20, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gherța Mică, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Județean 109L, din localitatea Gherța Mică, au oprit un moped, condus de un tânăr de 22 de ani, din localitatea Călinești-Oaș.

În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că, tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, polițiștii au constatat faptul că, mopedul nu figurează ca fiind înmatriculat sau înregistrat.

Conducătorul mopedului a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta refuzând prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemii.
În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. 
