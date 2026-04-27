În această săptămână avem un „Concert simfonic” de excepție pe care vă recomand să nu-l ratați. Faptul că la pupitrul acestui concert se află Anton Șaburov îmi întărește această convigere, maestrul fiind pe deasupra și un prieten al municipiului nostru, fiind al patrulea an consecutiv prezent pe scena Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti. Kovács Emőke, managerul acestei instituții, spune despre acesta că este „remarcabil prin precizie și expresivitate”.
A fost compus de Johannes Brahms în 1878 și dedicat și interpretat în premieră de prietenul său, violonistul Joseph Joachim. Este singurul concert pentru vioară al lui Brahms și, potrivit lui Joachim, unul dintre cele patru mari concerte pentru vioară germane. Germanii au patru concerte pentru vioară declarate capodopere. Cel mai mare, cel mai intransigent este cel al lui Beethoven. Cel al lui Brahms concurează cu acesta în seriozitate. Cel mai bogat, cel mai seducător, a fost scris de Max Bruch, iar cel mai interior, bijuteria inimii, este cel al lui Mendelssohn.
Concertul pentru vioară este compus pentru vioară solo și orchestră, fiind format din 2 flaute, 2 oboaie, 2 clarinete în la, 2 fagoturi, 2 corni naturali strâmbi în re și 2 corni naturali strâmbi în mi, 2 trompete în re, timpane și coarde. În ciuda faptului că Brahms a compus pentru corni naturali (fără valve) în lucrările sale orchestrale, cornii cu valve au fost întotdeauna folosiți în interpretarea reală, chiar și în vremea lui Brahms.
Concertul urmează forma standard a concertului , cu trei mișcări în modelul rapid-lent-rapid:
Inițial, lucrarea a fost planificată în patru mișcări, la fel ca cel de-al doilea concert pentru pian. Mișcările din mijloc, dintre care una era destinată a fi un scherzo (indicație că Brahms intenționa un concert simfonic mai degrabă decât o piesă de rezistență virtuoasă), au fost abandonate și înlocuite cu ceea ce Brahms numea un „Adagio slab”. O parte din materialul abandonat a fost prelucrat pentru cel de-al doilea concert pentru pian.
Brahms, care era nerăbdător cu detaliile minuțioase ale pasajelor de legătură care marcau arcușul, mai degrabă decât cu frazarea, așa cum era practica sa obișnuită, i-a cerut sfatul lui Joachim cu privire la scrierea părții pentru vioară solo. Joachim, care fusese alertat inițial când Brahms îl informase în august despre „câteva pasaje pentru vioară” care vor sosi prin poștă, era nerăbdător ca lucrarea să fie ușor de interpretat și idiomatic și a colaborat de bunăvoie, dar nu toate sfaturile sale au fost luate în considerare în partitura finală. Cea mai cunoscută cadență, care apare în prima mișcare, este de Joachim, deși o serie de persoane au oferit alternative, inclusiv Leopold Auer, Henri Marteau, Max Reger, Fritz Kreisler, Jascha Heifetz, George Enescu, Nigel Kennedy, Augustin Hadelich, Joshua Bell și Rachel Barton Pine. O înregistrare a concertului lansată de Ruggiero Ricci a fost cuplată cu înregistrările lui Ricci a șaisprezece cadențe diferite.