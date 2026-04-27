În această săptămână avem un „Concert simfonic” de excepție pe care vă recomand să nu-l ratați. Faptul că la pupitrul acestui concert se află Anton Șaburov îmi întărește această convigere, maestrul fiind pe deasupra și un prieten al municipiului nostru, fiind al patrulea an consecutiv prezent pe scena Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti.

Pe lângă prezența reputatului dirijor vom avea ca prim solist pe violonistul sătmărean Vlad Răceu, „apreciat pentru rafinamentul interpretării și expresivitatea scenică” cum îl consideră aceeași Emőke. Dacă despre Șaburov găsiți elemente ce-i caracterizează viața profesională în numărul nostru din 27 februarie 2023, pentru sătmăreanul nostru avem biografia în 24 mai 2021. Cam veche, ce-i drept, dar promit că la următoarea sa apariție ca solist pe scena filarmonicii sătmărene am să o împrospătez.

„Programul serii propune două lucrări de mare anvergură din repertoriul romantic: <<Concertul pentru vioară și orchestră>> în re major de Johannes Brahms, o capodoperă a literaturii pentru vioară ce îmbină virtuozitatea cu profunzimea lirică, urmat de <<Simfonia>> în fa minor de Anton Bruckner, o lucrare de tinerețe ce anticipează monumentalitatea stilului său simfonic.” Vă dați seama că am reprodus aici un paragraf din comunicatul de presă pe care ni l-a remis aceeași Kovács Emőke.

Accesul în sală se face joi, 30 aprilie, până la ora 19, pe baza biletului procurat de la casieria filarmonicii sau a abonamentului cu nr. 41. Nu uitați! Abonații care nu pot lua parte la eveniment sunt rugați să anunțe casieria pentru a da posibilitatea altor melomani să participe.





Concertul pentru vioară și orchestră în r e major (sursă wikipedia)

A fost compus de Johannes Brahms în 1878 și dedicat și interpretat în premieră de prietenul său, violonistul Joseph Joachim. Este singurul concert pentru vioară al lui Brahms și, potrivit lui Joachim, unul dintre cele patru mari concerte pentru vioară germane. Germanii au patru concerte pentru vioară declarate capodopere. Cel mai mare, cel mai intransigent este cel al lui Beethoven. Cel al lui Brahms concurează cu acesta în seriozitate. Cel mai bogat, cel mai seducător, a fost scris de Max Bruch, iar cel mai interior, bijuteria inimii, este cel al lui Mendelssohn.

Concertul pentru vioară este compus pentru vioară solo și orchestră, fiind format din 2 flaute, 2 oboaie, 2 clarinete în la, 2 fagoturi, 2 corni naturali strâmbi în re și 2 corni naturali strâmbi în mi, 2 trompete în re, timpane și coarde. În ciuda faptului că Brahms a compus pentru corni naturali (fără valve) în lucrările sale orchestrale, cornii cu valve au fost întotdeauna folosiți în interpretarea reală, chiar și în vremea lui Brahms.

Concertul urmează forma standard a concertului , cu trei mișcări în modelul rapid-lent-rapid: