Tandemul Anton Șaburov - Vlad Răceu ne așteaptă la filarmonică

Locale 27.04.2026 22:53
    În această săptămână avem un „Concert simfonic” de excepție pe care vă recomand să nu-l ratați. Faptul că la pupitrul acestui concert se află Anton Șaburov îmi întărește această convigere, maestrul fiind pe deasupra și un prieten al municipiului nostru, fiind al patrulea an consecutiv prezent pe scena Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti. Kovács Emőke, managerul acestei instituții, spune despre acesta că este „remarcabil prin precizie și expresivitate”.


    Pe lângă prezența reputatului dirijor vom avea ca prim solist pe violonistul sătmărean Vlad Răceu, „apreciat pentru rafinamentul interpretării și expresivitatea scenică” cum îl consideră aceeași Emőke. Dacă despre Șaburov găsiți elemente ce-i caracterizează viața profesională în numărul nostru din 27 februarie 2023, pentru sătmăreanul nostru avem biografia în 24 mai 2021. Cam veche, ce-i drept, dar promit că la următoarea sa apariție ca solist pe scena filarmonicii sătmărene am să o împrospătez.


  „Programul serii propune două lucrări de mare anvergură din repertoriul romantic: <<Concertul pentru vioară și orchestră>> în re major de Johannes Brahms, o capodoperă a literaturii pentru vioară ce îmbină virtuozitatea cu profunzimea lirică, urmat de <<Simfonia>> în fa minor de Anton Bruckner, o lucrare de tinerețe ce anticipează monumentalitatea stilului său simfonic.” Vă dați seama că am reprodus aici un paragraf din comunicatul de presă pe care ni l-a remis aceeași Kovács Emőke.
    Accesul în sală se face joi, 30 aprilie, până la ora 19, pe baza biletului procurat de la casieria filarmonicii sau a abonamentului cu nr. 41. Nu uitați! Abonații care nu pot lua parte la eveniment sunt rugați să anunțe casieria pentru a da posibilitatea altor melomani să participe.

Concertul pentru vioară și orchestră în re major (sursă wikipedia) 

    A fost compus dJohannes Brahms în 1878 și dedicat și interpretat în premieră de prietenul său, violonistul Joseph JoachimEste singurul concert pentru vioară al lui Brahms și, potrivit lui Joachim, unul dintre cele patru mari concerte pentru vioară germane. Germanii au patru concerte pentru vioară declarate capodopere. Cel mai mare, cel mai intransigent este cel al lui Beethoven. Cel al lui Brahms concurează cu acesta în seriozitate. Cel mai bogat, cel mai seducător, a fost scris de Max Bruch, iar cel mai interior, bijuteria inimii, este cel al lui Mendelssohn.

    Concertul pentru vioară este compus pentru vioară solo și orchestră, fiind format din 2 flaute, 2 oboaie, 2 clarinete în la, 2 fagoturi, 2 corni naturali strâmbi în re și 2 corni naturali strâmbi în mi, 2 trompete în re, timpane și coarde. În ciuda faptului că Brahms a compus pentru corni naturali (fără valve) în lucrările sale orchestrale, cornii cu valve au fost întotdeauna folosiți în interpretarea reală, chiar și în vremea lui Brahms.

    Concertul urmează forma standard a concertului , cu trei mișcări în modelul rapid-lent-rapid:

  1. Allegro non troppo (re major)
  2. Adagio (fa major)
  3. Allegro giocoso, ma non troppo vivace – Poco più presto (re major)

    Inițial, lucrarea a fost planificată în patru mișcări, la fel ca cel de-al doilea concert pentru pian. Mișcările din mijloc, dintre care una era destinată a fi un scherzo (indicație că Brahms intenționa un concert simfonic mai degrabă decât o piesă de rezistență virtuoasă), au fost abandonate și înlocuite cu ceea ce Brahms numea un „Adagio slab”. O parte din materialul abandonat a fost prelucrat pentru cel de-al doilea concert pentru pian.

    Brahms, care era nerăbdător cu detaliile minuțioase ale pasajelor de legătură care marcau arcușul, mai degrabă decât cu frazarea, așa cum era practica sa obișnuită, i-a cerut sfatul lui Joachim cu privire la scrierea părții pentru vioară solo. Joachim, care fusese alertat inițial când Brahms îl informase în august despre „câteva pasaje pentru vioară” care vor sosi prin poștă, era nerăbdător ca lucrarea să fie ușor de interpretat și idiomatic și a colaborat de bunăvoie, dar nu toate sfaturile sale au fost luate în considerare în partitura finală. Cea mai cunoscută cadență, care apare în prima mișcare, este de Joachim, deși o serie de persoane au oferit alternative, inclusiv Leopold AuerHenri MarteauMax RegerFritz KreislerJascha HeifetzGeorge EnescuNigel KennedyAugustin HadelichJoshua Bell și Rachel Barton Pine. O înregistrare a concertului lansată de Ruggiero Ricci a fost cuplată cu înregistrările lui Ricci a șaisprezece cadențe diferite.

    Lucrarea a avut premiera la Gewandhaus, în Leipzig, la 1 ianuarie 1879, de Joachim, care a insistat să deschidă concertul cu Concertul pentru vioară de Beethoven, scris în aceeași tonalitate, și să se încheie cu Concertul de Brahms. Brahms s-a plâns că „era mult re major și nu prea mult altceva în program”. Joachim nu prezenta două lucrări consacrate, ci una consacrată și una nouă, dificilă, scrise de un compozitor care avea reputația de a fi dificil. Cele două lucrări au unele asemănări izbitoare. De exemplu, Brahms face ca vioara să intre odată cu timpanii după introducerea orchestrală: acesta este un omagiu clar adus lui Beethoven, al cărui concert pentru vioară folosește, de asemenea, în mod neobișnuit timpanii.
Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
