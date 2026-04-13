Târgul de Paște din Satu Mare s-a încheiat cu sute de vizitatori



Târgul de Paște din Satu Mare, desfășurat în perioada 27 martie – 12 aprilie 2026, s-a încheiat după mai bine de două săptămâni pline de evenimente dedicate întregii comunități. Organizat în centrul istoric, în Piața Libertății, târgul a reunit zilnic sute de vizitatori, oferind o atmosferă festivă specifică sărbătorilor pascale.



Pe parcursul ediției din acest an, copiii s-au bucurat de activități speciale și momente interactive. Întâlnirile cu Zâna Primăverii și Iepurașul Țup-Țup au adus zâmbete și entuziasm în rândul celor mici, care au participat la jocuri, ateliere și surprize pregătite special pentru ei. De asemenea, vânătoarea de comori organizată în centrul orașului a transformat zona într-un adevărat spațiu de aventură pentru micii exploratori.

Programul artistic a completat atmosfera de sărbătoare. Un moment deosebit a fost concertul de pricesne susținut de interpreta Rafila Bărbos, care a adus publicului emoții profunde prin repertoriul său religios. Totodată, tânăra solistă Alexandra Deac a oferit un moment artistic apreciat de cei prezenți.

Pe întreaga durată a târgului, cele 24 de căsuțe amplasate în Piața Libertății au găzduit meșteri populari și producători locali, care au pus la dispoziția vizitatorilor o gamă variată de produse: de la obiecte handmade și cadouri tematice, până la preparate culinare tradiționale.

Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te