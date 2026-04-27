Un conducător auto de 59 de ani a rămas fără permis pentru șase luni, după mai multe manevre ilegale într-o zonă cu risc ridicat

Un șofer din Satu Mare a fost sancționat de polițiști după ce a fost surprins efectuând depășiri neregulamentare pe DN1C, pe tronsonul Cluj-Napoca – Baia Mare. Cazul său se numără printre cele investigate recent de autorități în cadrul unei acțiuni ample de monitorizare a traficului.

Manevre ilegale în zona Coplean

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, bărbatul în vârstă de 59 de ani a fost depistat în zona localității Coplean, unde ar fi efectuat trei depășiri în locuri în care acest lucru este interzis, pe porțiuni de drum marcate cu linie continuă.

Aceste manevre sunt considerate extrem de periculoase, mai ales pe un drum intens circulat, unde vizibilitatea și condițiile de siguranță pot fi compromise în orice moment.





Sancțiuni severe

Pentru abaterile constatate, șoferul a fost amendat cu 3.645 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de 180 de zile.

Acțiuni extinse ale poliției

În cadrul aceleiași acțiuni, polițiștii au intervenit și într-un alt caz grav, în care un șofer a fost urmărit inclusiv cu ajutorul unui elicopter. La misiune a participat și Inspectoratul General de Aviație al MAI, însă autoritățile subliniază că fiecare abatere este tratată cu maximă seriozitate, indiferent de amploare.

Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Cluj avertizează că astfel de controale vor continua, iar depășirile neregulamentare rămân una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.



