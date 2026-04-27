Stațiunea Turistică Tășnad dă startul verii cu spectacole, tradiții și atmosferă de sărbătoare. Evenimentul are loc în 1 și 2 mai, la Ștrandul Termal, unde turiștii sunt invitați să se bucure de relaxare și folclor autentic

Stațiunea Tășnad se pregătește să dea startul sezonului estival printr-un eveniment dedicat relaxării, tradiției și bunei dispoziții. Sub sloganul „Vacanța aproape de casă”, autoritățile locale invită publicul să participe la deschiderea oficială a verii, într-un cadru deja consacrat pentru turismul balnear din regiune.

Start oficial al sezonului estival

Deschiderea oficială va avea loc vineri, 1 mai, marcând debutul unui nou sezon turistic la Ștrandul Termal Tășnad, un punct de atracție pentru turiștii din întreaga zonă și nu numai.

Stațiunea este recunoscută pentru apele sale termale și facilitățile moderne, fiind o alegere populară pentru cei care caută relaxare și tratament aproape de casă.

Spectacol folcloric și invitați speciali

Distracția continuă sâmbătă, 2 mai, când, începând cu ora 17:00, publicul este invitat la un spectacol folcloric de excepție.

Capul de afiș al evenimentului este îndrăgitul interpret Deți Iuga, care va aduce pe scenă energia și autenticitatea muzicii populare românești.





Alături de acesta, vor urca pe scenă și alți artiști apreciați, printre care Iulia Balaj, precum și Grupul vocal „Mugurașii codrului”, completând un program artistic dedicat tradițiilor și valorilor locale.

Atmosferă de vacanță și tradiție

Evenimentul promite o atmosferă vibrantă, în care turiștii și localnicii vor putea îmbina relaxarea la ștrand cu momentele artistice și voia bună specifică începutului de sezon.

Organizatorii își propun să transforme acest weekend într-o adevărată sărbătoare a comunității, în care muzica, tradiția și turismul se întâlnesc.

Invitație deschisă pentru public

Autoritățile locale transmit o invitație deschisă tuturor celor care doresc să marcheze începutul verii într-un mod special:

„Vă așteptăm să celebrăm împreună deschiderea sezonului estival și să ne bucurăm de o atmosferă de sărbătoare, într-un loc care a devenit simbolul relaxării în regiune.”

„Vacanța aproape de casă” începe aici

Prin acest eveniment, stațiunea Tășnad își reconfirmă statutul de destinație preferată pentru turismul local, oferind o alternativă accesibilă și atractivă pentru petrecerea timpului liber.

Startul sezonului estival devine astfel nu doar un moment festiv, ci și o invitație la redescoperirea bucuriei de a petrece vacanța aproape de casă.