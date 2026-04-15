Unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din municipiul Satu Mare, Turnul Pompierilor, își redeschide porțile pentru public vineri, 17 aprilie, marcând începutul unui nou sezon de vizitare.



Cu această ocazie, în weekendul de deschidere, vizitatorii vor avea acces gratuit, între orele 16:00 și 21:00, fiind invitați să redescopere unul dintre simbolurile orașului și să se bucure de panorama oferită de turn.

Evenimentul va fi însoțit de un program special, organizatorii invitând atât localnicii, cât și turiștii să participe și să marcheze împreună debutul noului sezon turistic.

Redeschiderea Turnului Pompierilor reprezintă o oportunitate pentru comunitate de a valorifica patrimoniul local și de a petrece timp de calitate într-un cadru istoric reprezentativ pentru municipiu.