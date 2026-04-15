Turnul Pompierilor din Satu Mare se redeschide pentru vizitatori. Acces gratuit în weekendul inaugural

Unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din municipiul Satu Mare, Turnul Pompierilor, își redeschide porțile pentru public vineri, 17 aprilie, marcând începutul unui nou sezon de vizitare.

Cu această ocazie, în weekendul de deschidere, vizitatorii vor avea acces gratuit, între orele 16:00 și 21:00, fiind invitați să redescopere unul dintre simbolurile orașului și să se bucure de panorama oferită de turn.

Evenimentul va fi însoțit de un program special, organizatorii invitând atât localnicii, cât și turiștii să participe și să marcheze împreună debutul noului sezon turistic.

Redeschiderea Turnului Pompierilor reprezintă o oportunitate pentru comunitate de a valorifica patrimoniul local și de a petrece timp de calitate într-un cadru istoric reprezentativ pentru municipiu.

Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda