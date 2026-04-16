„Ziua Internațională a Romilor”, sărbătorită și la Carei

Locale 16.04.2026 12:18
Primăria Municipiului Carei, în parteneriat cu Partida Romilor Pro-Europa Satu Mare, organizează vineri, 17 aprilie 2026, un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Romilor, care va avea loc în Parcul Castelului Károlyi.

După succesul manifestărilor organizate la Satu Mare, evenimentul continuă și la Carei, unde organizatorii au pregătit un program artistic variat, menit să celebreze cultura, tradițiile și diversitatea comunității rome.

Programul evenimentului:

  • ora 14:00 – Deschiderea oficială

  • Dans cu grupa de copii Dankó Pista, instructor Sebők Marika

  • Dans cu ansamblul Fekete Rózsa – Stella Maris

  • Dans cu grupa de adulți Dankó Pista – Stelele Careiului, instructor Sebők Marika

  • Dans cu ansamblul Szántói Rózsa Lányok

  • Recital susținut de formația Rigófütty

Atmosfera va fi întreținută de Álé Mó Rudi, responsabil de buna dispoziție a participanților.

Evenimentul este deschis tuturor, indiferent de etnie sau limbă, fiind o invitație la unitate, respect și celebrarea valorilor culturale comune.

Organizatorii îi așteaptă pe careieni și nu numai să participe în număr cât mai mare la această sărbătoare plină de culoare și energie.

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
