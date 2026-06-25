



Un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane s-a produs marți, 24 iunie, în jurul orei 11:33, pe Drumul Județean 109M, între localitățile Halmeu și Tămășeni, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare.

Polițiștii rutieri au fost sesizați printr-un apel la 112 și s-au deplasat de urgență la fața locului pentru efectuarea cercetărilor. Din primele verificări reiese că un tânăr de 19 ani din Tarna Mare, aflat la volanul unui autoturism, s-ar fi angajat în depășirea unei autoutilitare. În timpul manevrei, acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar vehiculul a părăsit carosabilul și a ajuns în șanțul de pe marginea drumului.

În urma impactului, un bărbat de 47 de ani și o femeie de 52 de ani, ambii din Tarna Mare și pasageri în autoturism, au suferit răni ușoare. Aceștia au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Conducătorul auto a fost, la rândul său, transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii unei eventuale alcoolemii.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele producerii accidentului și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun. Totodată, aceștia reamintesc șoferilor importanța efectuării manevrelor de depășire doar în condiții de maximă siguranță și cu respectarea regulilor de circulație.