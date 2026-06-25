



Sâmbătă, domeniul istoric din județul Satu Mare își deschide porțile pentru o dublă sărbătoare a simțurilor. Festivalul „Art Mansion 2026” și Reuniunea de Vară a Oldtimerelor își unesc forțele într-un program maraton, unde trecutul prinde viață prin culoare, meșteșuguri și bijuterii pe patru roți. Accesul publicului este complet gratuit.

Există locuri încărcate de istorie care nu doar că rezistă timpului, dar au puterea magică de a se reinventea și de a deveni veritabile faruri culturale pentru comunitate. Un astfel de spațiu, care îmbină nostalgia trecutului cu efervescența creativă a prezentului, este Conacul Kováts din Nisipeni. În acest sfârșit de săptămână, mai exact sâmbătă, domeniul își deschide larg porțile pentru a găzdui un eveniment sinergetic de excepție. Este vorba despre fuziunea perfectă dintre festivalul cultural „Art Mansion 2026 – povești care prind viață” și cel mai așteptat eveniment oldtimer al verii.

Întregul domeniu — de la sălile interioare pline de patină, până la grădina luxuriantă și curtea din spate — va vibra sub amprenta energiei artistice și a pasiunii pentru motoare clasice. Organizatorii propun o evadare din ritmul alert al cotidianului și o invitație deschisă adresată familiilor, artiștilor, nostalgicilor și pasionaților de mașini vechi.

O zi în care vizitatorii devin creatori: Programul cultural „Art Mansion”

„Art Mansion” și-a câștigat deja reputația unui spațiu de interacțiune pură. Aici, publicul încetează să mai fie un spectator pasiv și devine parte integrantă din actul de creație. Încă de la primele ore, atelierele practice vor anima curtea și grădina conacului:

· Lumea olăritului și a modelajului: Sub îndrumarea meșterilor, cei interesați vor putea descoperi secretele modelării lutului și vor experimenta magia transformării pământului în obiecte de artă pe roata olarului.

· Ateliere de colaj și tehnici mixte: Un spațiu dedicat libertății de exprimare, unde texturile, culorile și imaginația se îmbină pentru a crea compoziții vizuale unice.

· Universul copiilor: Cei mici se vor bucura de planșe de colorat concepute special pentru ei, având ca tematică elemente arhitecturale și povești din trecutul glorios al conacului.

Din punct de vedere expozițional, evenimentul propune un dialog fascinant între epoci. Iubitorii de frumos vor putea admira o expoziție de pictură contemporană, în timp ce pasionații de trecut vor fi purtați într-o călătorie în timp prin intermediul unei noi expoziții istorice. Aceasta din urmă este documentată riguros și urmărește evoluția familiei Kováts și a reședinței lor de-a lungul generațiilor.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale secțiunii culturale va fi lansarea unei benzi desenate originale. Inspirată direct dintr-o întâmplare reală extrasă din arhivele familiei, această lucrare grafică reprezintă o modalitate inedită și extrem de modernă de a readuce la viață personaje, dialoguri și destine din trecutul locului.

Pentru cei care iubesc aventura și spiritul de echipă, după-amiaza va aduce o activitate plină de adrenalină: Treasure Hunting istoric. Echipe formate din familii sau grupuri de prieteni se vor întrece într-o veritabilă vânătoare de comori pe tot domeniul conacului, descifrând indicii bazate pe istoria reală a locației.

Curtea din spate: Paradisul nostalgic al bijuteriilor pe patru roți

În perfectă armonie cu atmosfera istorică a conacului, curtea din spate va deveni epicentrul pasionaților de mecanică fină și design auto atemporal. Organizat în parteneriat de Retromobil Club România și Oldtimer Club Satu Mare, evenimentul retro aduce la un loc colecționari de prestigiu și vehicule istorice care au marcat șoselele secolului trecut.

Proprietarii de mașini de epocă vor transforma zona într-un camping de vară plin de farmec, oferind publicului ocazia unică de a admira vehicule veteran conservate sau restaurate la standarde de muzeu.

CRONOLOGIA EVENIMENTULUI RETRO:

12:00 ── Sosirea vehiculelor istorice și adunarea în curtea din spate

14:00 ── 20:00 ── Expoziție de Oldtimere deschisă publicului & Târg de miniaturi Matchbox

16:00 ── 18:00 ── Masterclass Auto Detailing: Demonstrații live și consultanță auto

20:00 ── Concert acustic Midnight Stories

22:00 ── Cinematograf în aer liber sub cerul înstelat

Pe lângă expoziția statică, intervalul orar 16:00 - 18:00 va fi dedicat unui segment extrem de util: o demonstrație live de auto detailing. Specialiștii din domeniu vor arăta cum relația dintre om și mașină poate fi ridicată la un nou nivel prin tehnici corecte de îngrijire exterioară și interioară. Proprietarii de mașini retro — dar și publicul larg — vor primi sfaturi practice și consultanță de specialitate despre cum se menține eleganța, igiena și valoarea unui vehicul istoric, evitând degradarea materialelor fragile (piele, crom, lemn).

Tot în acest spațiu se va organiza un inedit târg de miniaturi Matchbox și un talcioc auto autohton. Sub deviza „Aduceți, vindeți și schimbați”, colecționarii au șansa unică de a găsi accesorii rare, piese de schimb originale sau machete de colecție greu de localizat pe piața liberă.

Magia serii: Muzică live și cinematografie sub cerul liber

Pe măsură ce lumina zilei se va stinge, iar umbrele lungi ale Conacului Kováts vor îmbrăca domeniul într-o atmosferă romantică, cele două valuri de vizitatori — iubitorii de artă și pasionații auto — se vor contopi într-o singură mare comunitate. Evenimentele organizate aici sunt, în definitiv, despre întâlniri umane, despre momentele în care ne oprim din ritmul grăbit al vieții pentru a sta de vorbă și a ne lăsa inspirați.

La ora 20:00, atmosfera va fi completată de acordurile calde și intime ale celor de la Midnight Stories, care vor susține un concert acustic de excepție, perfect calibrat pentru decorul istoric al serii.

Finalul acestei zile memorabile va fi marcat de magia cinematografiei în aer liber. Începând cu ora 22:00, ecranele vor prinde viață sub cerul înstelat de vară. Participanții sunt invitați să se așeze pe iarbă, să savureze aerul curat al nopții și să se bucure de o proiecție cinematografică specială, prelungind astfel vraja unui weekend în care arta, mașinile clasice, poveștile și prietenia merg, în mod natural, mână în mână.

Mai multe amănunte de la acest eveniment veți putea vedea în emisiunea Satu Mare Cult, difuzată duminică 5 iulie de la ora 14.30, la Nord Vest TV.

Nicolae Ghișan