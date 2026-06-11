



Polițiștii sătmăreni au pus în executare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis pe numele unui bărbat din județul Satu Mare, condamnat pentru infracțiuni la regimul circulației rutiere.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, la data de 10 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, în colaborare cu cei ai Secției de Poliție Rurală Tășnad, au identificat și reținut un bărbat în vârstă de 29 de ani, din localitatea Eriu Sâncrai.

Pe numele acestuia, Judecătoria Carei a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, după ce a fost condamnat la 1 an și 2 luni de închisoare pentru comiterea unor infracțiuni la regimul rutier.

După îndeplinirea procedurilor legale, bărbatul a fost escortat și depus în Penitenciarul Satu Mare, unde își va executa pedeapsa dispusă de instanță.

Acțiunea face parte din activitățile desfășurate de polițiști pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive și pentru creșterea gradului de siguranță în comunitate.