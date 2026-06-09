



Percheziții desfășurate la Satu Mare într-un dosar privind punerea în circulație de valori falsificate; anchetatorii au identificat peste 800 de bancnote contrafăcute





Două persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, care vizează infracțiunea de punere în circulație de valori falsificate în formă continuată. Măsura a fost dispusă după efectuarea mai multor percheziții domiciliare și a unor activități investigative care au scos la iveală un număr impresionant de bancnote contrafăcute aflate în circuit.

Percheziții și cercetări într-un dosar de falsificare de monedă

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, procurorul de caz și polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare au pus în executare, la data de 7 iunie 2026, trei mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane fizice și au efectuat două percheziții asupra unor autovehicule.

Ancheta vizează doi inculpați cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație de valori falsificate în formă continuată, fiind documentate trei acte materiale comise în perioada mai–iunie 2026.

Aproape 100 de bancnote false puse în circulație în luna mai

Conform procurorilor, la data de 8 mai 2026, unul dintre inculpați, cu sprijinul celuilalt, ar fi transmis în vederea punerii în circulație un număr de 98 de bancnote falsificate cu valoarea nominală de 500 de euro.

Investigațiile au continuat, iar oamenii legii au documentat o nouă acțiune desfășurată la începutul lunii iunie.

Peste 300 de bancnote contrafăcute descoperite într-o singură tranzacție

La data de 7 iunie 2026, unul dintre inculpați, cu complicitatea celuilalt, ar fi transmis pentru punere în circulație alte 199 de bancnote false de 500 de euro și 118 bancnote falsificate de 1.000 de franci elvețieni, în schimbul sumei de 39.800 de euro.

În cadrul aceleiași operațiuni, anchetatorii au identificat într-un autoturism aparținând unuia dintre suspecți încă 808 bancnote falsificate de 500 de euro, deținute în vederea introducerii lor în circuitul economic. Potrivit procurorilor, toate bancnotele proveneau din aceeași serie.

Sprijin interinstituțional în desfășurarea anchetei

Activitățile operative au fost coordonate de procurorul de caz, cu sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, al tehnicienilor criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, precum și al efectivelor Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea.

Arestare preventivă pentru 30 de zile

Cei doi inculpați au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar ulterior procurorul de caz a solicitat instanței luarea măsurii arestării preventive.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Satu Mare a admis propunerea formulată de procurori și a dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.

Reprezentanții Parchetului subliniază că măsurile și activitățile desfășurate în cauză nu înfrâng în niciun fel principiul prezumției de nevinovăție, cercetările continuând pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele investigate.