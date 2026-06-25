



După mai bine de un an de cooperare intensă și acțiuni comune, proiectul UNITE – The Unseen Aggression – Prevent & Combat Domestic Violence Across Borders – (ROHU00 002), implementat de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție al Județului Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria), se apropie de final, marcând un pas important în consolidarea luptei împotriva violenței domestice în zona transfrontalieră.

Momentul de bilanț va fi marcat prin Conferința de închidere a proiectului UNITE - Violența Nevăzută – Prevenirea & Combaterea Violenței Domestice în context Transfrontalier, organizată în data de 30 iunie 2026, de la ora 10:00, la Centrul TÉR din Nyíregyháza, Ungaria, eveniment care va reuni reprezentanți ai autorităților locale și centrale, profesioniști din domeniul juridic și social, organizații neguvernamentale și specialiști implicați în protecția victimelor violenței domestice.

Lansat în martie 2025 și implementat în cadrul Programului Interreg VI-A România–Ungaria 2021–2027, proiectul UNITE a avut ca misiune principală transformarea unei realități adesea ignorate – violența domestică – într-o prioritate de intervenție, prevenție și educație.

Pe durata implementării, partenerii au construit punți reale de colaborare între polițiști, procurori, judecători, asistenți sociali și organizații de sprijin, creând un cadru comun de reacție și intervenție în fața fenomenului.

Proiectul a însemnat mai mult decât activități administrative sau întâlniri tehnice. A însemnat dialog direct cu comunitățile, campanii de conștientizare, ateliere de lucru cu specialiști și inițiative educaționale menite să combată stereotipurile și să încurajeze raportarea abuzurilor.

Violența domestică continuă să reprezinte una dintre cele mai complexe provocări sociale, fiind adesea greu de identificat și gestionat din cauza caracterului său invizibil și a contextului privat în care se produce. Proiectul UNITE a demonstrat importanța unui răspuns integrat, bazat pe cooperare transfrontalieră, prevenție și responsabilizare comunitară.

Conferința de închidere va include prezentarea principalelor rezultate ale proiectului, lecțiile învățate și perspectivele de continuare a cooperării româno-ungare în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.

Deși proiectul se încheie oficial în luna iulie 2026, mesajul său rămâne unul actual și puternic: violența invizibilă trebuie făcută vizibilă pentru a putea fi oprită.

Proiectul UNITE – The Unseen Aggression – Prevent & Combat Domestic Violence Across Borders, este implementat de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare în parteneriat cu Căpetenia Superioară de Poliție a Comitatului Szabolcs-Szatmar-Bereg (Nyíregyháza) și finanțat prin Programul Interreg VI-A România-Ungaria. Cu o valoare totală de 152.918,88 EUR, finanțată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), și o perioadă de implementare cuprinsă între 14 martie 2025 și 13 iulie 2026, proiectul UNITE a contribuit la consolidarea cooperării transfrontaliere și la dezvoltarea unor mecanisme comune de prevenire și combatere a violenței domestice în zona România–Ungaria.