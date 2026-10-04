Handbal feminin - Victorie la 15 goluri pentru CSM Olimpia, la debutul în fața propriilor suporteri

Echipa feminină de handbal U17 a CSM Olimpia Satu Mare a debutat cu o victorie în fața propriilor suporteri în noul sezon competițional. Formația pregătită de Alin Pop s-a impus categoric, cu 43–28, în fața celor de la CSS Viitorul Cluj, în etapa a treia a Grupei G, și își păstrează astfel bilanțul perfect după primele două partide disputate.

Sătmărencele au început sezonul cu o victorie obținută la Baia Mare, după care au avut o etapă liberă. Sâmbătă, acestea au revenit pe teren, de această dată în Sala de Sport Traian Viua-Unio, unde au primit vizita formației CSS Viitorul Cluj. Oaspetele au reușit să țină pasul în primele minute ale partidei.

După cinci minute de joc, tabela indica 4–3, însă CSM Olimpia a ridicat treptat ritmul și s-a desprins de adversare. În minutul 17, formația sătmăreană conducea deja cu 11–6. Gazdele au menținut avantajul de cinci goluri până la pauză, când tabela arăta 19–14.

După revenirea de la vestiare, diferența a crescut rapid. În doar zece minute, sătmărencele au înscris de opt ori, în timp ce clujencele au reușit să marcheze doar de trei ori. Astfel, în minutul 40, CSM Olimpia avea un avantaj de zece goluri, 27–17.

Elevele lui Alin Pop au continuat să controleze jocul și în partea a doua a reprizei secunde, iar în ultimele minute au mărit și mai mult diferența. Fluierul final a consfințit o victorie categorică, 43–28, prin care formația sătmăreană își consolidează startul perfect de sezon.

Succesul a fost unul al întregii echipe, mai multe jucătoare contribuind decisiv la victoria de sâmbătă. Anastasia Zekovic Vlaic a fost principala marcatoare a CSM Olimpiei, cu 7 goluri, Sonia Precup și Iulia Pop au înscris câte 6 goluri, în timp ce Roberta Bagaian și Norina Alexandra Bombar au contribuit cu câte 5 goluri fiecare.

În Grupa G, ACS Târgu Mureș are trei victorii din tot atâtea partide disputate, în timp ce CS Gloria Bistrița și CSM Olimpia au câte două victorii după primele meciuri jucate.

În etapa următoare, formația sătmăreană va avea din nou pauză, astfel că următorul meci oficial va avea loc în 17 octombrie, în etapa a cincea. CSM Olimpia va evolua din nou pe teren propriu, unde va întâlni formația LPS Bistrița.

HANDBAL FEMININ, U17, GRUPA G, ETAPA A 3-A

CSM Olimpia Satu Mare – CSS Viitorul Cluj 43–28 (19–14)

CSM Olimpia: Elena Costin, Adelina Ioana Rus (2 goluri), Roberta Bagaian (5), Sonia Precup (6), Teodora Crăciun (2), Iulia Pop (6), Patrisia Stanciu, Sara Maria Șteț (4), Anastasia Zekovic Vlaic (7), Lavinia Andreicuț (4), Ilinca Maria Petric (2), Daciana Georgiana Ursa, Norina Alexandra Bombar (5).











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