Biblioteca Județeană Satu Mare marchează Ziua Mondială a Teatrului

Biblioteca Județeană Satu Mare în parteneriat cu Teatrul de Nord Satu Mare, Liceul Tehnologic „George Barițiu” din Livada și Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” Satu Mare organizează marți, 27 martie, cu începere de la ora 1100, o serie de activități menite să marcheze Ziua Mondială a Teatrului. Prima activitate se va desfășura în Sala de lectură „Gheorghe Bulgăr”, și va consta într-o pledoarie pentru arta teatrală, avându-l ca invitat pe Radu Botar, actor la Teatrul de Nord Satu Mare, urmată de un teatru-atelier de comedie, care îi va avea ca protagoniști pe elevi ai Liceului Tehnologic „George Barițiu” din Livada. Ei vor juca în fața unui public exigent, asigurat de colegii lor din clasa a X-a C de la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”. Agenda zilei va continua cu grupul de lectură, programat să se desfășoare la ora 1215, în Sala Multimedia, activitate ce le va oferi elevilor de la „Steinhardt”, coordonați de prof. de limba și literatura română Ioana Leiti, să selecteze, apoi să prezinte o carte într-o manieră atractivă, astfel încât lectura să devină una dintre preocupările lor cotidiene. La final, toți participanții vor face turul bibliotecii și vor afla informații menite să le dezvăluie modalitatea de obținere a permisului de intrare dar și despre facilitățile și serviciile pe care le oferă biblioteca publică. Ziua Mondială a Teatrului se aniversează la 27 martie. Iniţiată pentru prima dată la Viena, în 1961, de Institutul Internaţional de Teatru, Ziua Mondială a Teatrului a devenit, din 1962, un eveniment anual, organizat de Centrele naţionale ale Institutului Internaţional de Teatru. Înfiinţat în 1948, la iniţiativa UNESCO, Institutul Internaţional de Teatru reprezintă cea mai importantă organizaţie non-guvernamentală din domeniul artistic. Teatrul ca gen de artă autonom există de peste 25 de veacuri. În secolul al V-lea î.Hr., grecii l-au creat ca atare și l-au ridicat pe o înaltă treaptă de demnitate, făcându-l să vorbească despre om, despre problemele și năzuințele lui. Teatrul–ca o formă specifică de cunoaștere și reprezentare artistică a vieții–este o artă complexă, compoziției fenomenului teatral fiindu-i indispensabile patru elemente fundamentale: textul, actorul, scena și publicul. În 2010, remarcabila actriță britanică de teatru, film și televiziune Judi Dench afirma: „Ziua Mondială a Teatrului este un prilej de sărbătorire a Teatrului în nenumăratele sale forme. Teatrul este o sursă de divertisment şi inspiraţie care are puterea de a uni diversele culturi şi popoare din întreaga lume. Dar el este mai mult decât atât, pentru că poate educa şi informa. Teatrul ne poate face să zâmbim şi să plângem, dar ar trebui să ne facă şi să gândim sau să analizăm. Teatrul este o muncă de echipă. Cei care se văd sunt actorii, însă există şi nişte oameni extraordinari care nu sunt vizibili. Aceşti specialişti sunt la fel de importanţi ca actorii, deoarece diferitele lor capacităţi sunt cele care fac posibilă producţia teatrală. De aceea, orice bucurie sau succes trebuie împărţite cu ei. Din multe puncte de vedere, fiecare zi ar trebui considerată o zi a teatrului, fiindcă avem datoria de a purta mai departe tradiţia divertismentului, de a educa şi de a lumina publicul, fără de care noi nu am exista.”