Confuziile Democraţiei româneşti

După mai bine de 28 de ani de Democraţie, în zilele noastre se vorbeşte de „poliţie politică”. Timid, dar sigur, se pare că „ies la iveală” regiile artistice despre care am tot semnalat în multe din opiniile de gazetar, bazate pe declaraţiile televizate ale unor oameni condamnaţi pe nedrept. Deocamdată, argumentele nu sunt destul de clare, unele sunt chiar şovăielnice, în vederea dezvăluirii modului în care au fost „confecţionate nişte dosare” de-a lungul vremii. Dacă ne reîntoarcem în timp, responsabili ar trebui să fie şi cei care au „închis ochii” în momentul în care au fost „informaţi” despre anumite „condamnări nedrepte ”, se pare comandate… Din nefericire, probabil spiritul de răzbunare politică a fost mai accentuat decât orice logică pacifistă, de acceptare a unei lupte politice bazată pe valorile democraţiei, fără „lovituri sub centură”. Dramatic este faptul că „teama” persistă şi în zilele noastre. La anumite „adevăruri” spuse în spaţiul public, de anumite personalităţi, apar nişte „replici” tăioase ameninţătoare, care au fost ţinute la „naftalină” ani şi ani de zile. „Replicile” s-au născut în urma unei celebre întrebări aruncate oficial în spaţiul public cu câţiva ani în urmă:”Am dat drumul la vreun dosar ?”. Ce ar fi trebuit să înţeleagă românii la vremea respectivă, din această întrebare plină de preţioase „tăinuiri”? E adevărat că nu peste multă vreme s-a deschis „cutia Pandorei”, iar spectacolul public a fost „pigmentat” cu cele mai uluitoare arestări ale unor politicieni români, spre bucuria „curcilor şi curcanilor” din ţară şi străinătate. În prezent, „iertată-mi fie îndrăzneala”, ce înseamnă poliţie politică ? Dacă se va constata că există „poliţie politică”, de când a început ea să „funcţioneze” în România ? Cine sunt „promotorii” poliţiei politice ? În prezent, sunt „incriminate” anumite „vârfuri de lance”, care au „executat” ce li s-a spus, dar cine sunt cei care au „comandat” acţiunile „poliţiei politice”? Sunt întrebări la care aşteaptă răspunsuri oficiale certe „spectatorii” şi telespectatorii din această ţară! Se pare că cine nu executa pe deplin ceea ce i se comanda, era apostrofat cu nişte cuvinte tăioase, care îl determinau pe „subalternul” politic să respecte celebrele cuvinte: „La şefu’ intri cu ideile tale şi ieşi cu ale lui”. Confuzie creează şi declaraţiile unor politicieni, care încep afirmaţiile lor cu: “ Dacă sunt adevărate informaţiile apărute în spaţiul public…atunci avem de-a face cu… poliţie politică!”. Adică, ce să înţeleagă omul de rând ? Judecăţile de valoare încep să funcţioneze după anumite „informaţii apărute în spaţiul public”, care sunt rezultatul unor „comenzi politice” date de cei care nu au reuşit sau nu reuşesc încă să se debaraseze de „cultul personalităţii”? Cum adică ?! Până acum, nimeni nu a ştiut ce se întâmplă în spatele “cortinelor” politice ? Poporul trebuie să înţeleagă că au avut loc nişte „scurgeri” de informaţii în spaţiul public, de unde şi presupusa concluzie că avem de-a face sau am avut de-a face cu „poliţie politică”? Da’, culmea, nimeni n-a ştiut nimic despre cei care au întreţinut ani de zile flacăra „discordiei” între politicieni, cu „condamnările” nedrepte la care unii au asistat în tăcere sau ca un …”papă lapte” ? Alte confuzii care circulă în popor sunt legate de renunţarea la cele două tururi de scrutin în campaniile electorale. Se spune că se va reveni la cele două tururi de scrutin, pe motiv că românii sunt împărţiţi în mai multe partide şi partiduleţe, iar în „faţa urnelor” sunt scindaţi, în timp ce unii merg compact la vot şi câştigă în alegeri. Se pare că se confirmă zicala: „Doi se bat şi-al treilea câştigă”! Adică, „nu-i corect!” susţin unii alegători indignaţi de această nedreptate la care au fost supuşi, fără să fie consultaţi prin dezbateri publice sau chiar printr-un referendum, înainte de a se „legifera” această decizie politică. O altă confuzie a „măreţului Sistem” este aceea legată de doctrinele politice, despre care se vorbeşte mult în spaţiul public. Se spune că nu mai „funcţionăm” după doctrine politice. O spun unii politicieni: „ Partidele de dreapta duc o politică de stânga, iar partidele de stânga şi-au însuşit multe din ideile de altă dată ale Dreptei!”Adică, asistăm la un fel de „talmeş-balmeş” în politica românească? Ce să mai înţeleagă omul din popor ?! „Colac peste pupăză”, ies unii în spaţiul public şi strigă:„Jos comuniştii!”. Care comunişti, d-le ? Nu mai ştiu oamenii ce să creadă sau aşa trebuia să fie lozinca rostită „în plină stradă” pentru a „emana” emoţii în public? Lupta din „jungla” Democraţiei este bazată pe „supravieţuire”, fie ea politică sau economică, şi nicidecum nu ies în stradă unii politicieni sau adepţii acestora să militeze pentru „comunism”! Iată câteva confuzii, mai sunt şi altele, care ne plasează pe un drum cameleonic şi alunecos… Nicidecum aceste confuzii nu ne vor conduce spre „mult aşteptata şi dorita normalitate” în România.

Dumitru Ţimerman