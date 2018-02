Întâlniri pe nevăzute la Biblioteca Judeţeană de Ziua Îndrăgostiților

Biblioteca Judeţeană Satu Mare marchează Ziua Îndrăgostiților, cunoscută sub denumirea de Valentineʼs Day în tradiția occidentală, prin două acțiuni care au ca punct de pornire cartea și pasiunea pentru lectură.

Prima acțiune se va derula pe parcursul zilei de mâine, 14 februarie, în intervalul orar 10.00-18.00, la Filiala nr. 1 a Bibliotecii Județene Satu Mare de pe strada Brândușa, nr. 17, din Cartierul Micro 16, și este destinată tuturor cititorilor care utilizează serviciile și colecțiile filialei. Concret, cele două doamne bibliotecare, Maria Rusu și Răceanu Natalia, vor oferi în dar îndrăgostiților de toate vârstele romane de dragoste din literatura română și universală.

Cărțile oferite în dar provin din donații ale cititorilor, sunt într-o stare de conservare foarte bună și pot fi considerate cele mai potrivite recomandări de lectură pentru această perioadă din an.

Cea de-a doua acțiune este „Blind Date With a Book–Întâlnire pe nevăzute cu o carte” și se va derula la Sala de lectură „Gheorghe Bulgăr”, cu începere de la ora 1600.

Ideea aparține tinerilor sătmăreni entuziaști care activează în cadrul Asociației SamStudia, și care transmit următorul mesaj: „Dacă nu ai o întâlnire de Valentine’s day, we got your back! (Îți ținem spatele!) Fii un detectiv demn de un roman și găsește-ți cartea perfectă pentru o viitoare poveste de dragoste. Te așteptăm la o întâlnire pe nevăzute cu o carte, în14 februarie, la Sala de lectură a Bibliotecii Județene începând cu ora 1600. În cazul în care ai un partener deja, haide cu acesta să-l înșeli p(r)efață.”