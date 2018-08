“Macaronarul” infatuat

Am primit pe adresa redacției o fotografie însoțită de o povestioară care tinde să fie tot mai actuală în România. Dacă în orice țară civilizată regulile sunt reguli și trebuie respectate, lucrurile se schimbă oarecum atunci când ești în România și crezi că-ți este permis orice. Ceva asemănător s-a întâmplat și zilele trecute, chiar în buricul târgului în Sătmar, când un italiano vero a crezut de cuviință că poate să tragă cu mașina exact până în ușa hotelului, unde dorea să se cazeze. Întrebat de un trecător de ce face lucrul acesta, că doar parcarea este la numai câțiva pași de el, ”macaronarul” a răspuns într-o romitaliană impecabilă că ”așa vor miei muscoli”. Sătmăreanul i-a spus mascalzone-ului că la el în țară nu-și permite așa ceva deoarece este repede luat în colimator de oamenii legii și amendat și că doar că în România, pe care o consideră o țară din lumea a treia, are impresia că are voie să facă tot ce-i trece prin cap. Până la urmă italianul a realizat că a sărit mult calul și, spășit și rușinat de sătmăreanul cu spirit civic, și-a parcat mașina în… parcare.