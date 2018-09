FOTO/VIDEO. Școala a început sub auspicii bune la CN ”Doamna Stanca”

Început de an școlar sub cele mai bune auspicii la Colegiul Național ”Doamna Stanca” din Satu Mare. Festivitatea de deschidere a noului an școlar a avut loc în această dimineață în curtea Colegiului, la eveniment, pe lângă elevi, cadre didactice și părinți, fiind prezent și viceprimarul Adrian Albu, dar și reprezentanți ai IPJ și Inspectoratul Școlar.

Directorul școlii, Anna-Maria Marușca, a fost prima care a luat cuvântul, amintind cu această ocazie performanțele obținute de elevii de la ”Doamna Stanca” pe parcursul anului școlar trecut și a urat tututror, atât cadrelor didactice, cât și elevilor, mult succes în noul an școlar.