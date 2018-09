Noul sediu al Centrului Școlar de Educație Incluzivă a fost inaugurat azi

Clădirea fostei Școli Generale nr. 13 a fost preluată de către Consiliul Județean Satu Mare în anul 2013, când era o ruină locuită de oameni ai străzii. Acum, în urma eforturilor comune ale autorităților naționale, județene și locale, este o școală la standarde europene dedicată copiilor cu nevoi speciale precum deficiențe mintale, sindrom Down și autism, înregistrați la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare.

Investiție finanțată de Guvern prin PNDL

Pentru refuncționalizarea clădirii în scopul derulării activităţilor specifice Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, a fost necesară realizarea unei investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea imobilului. În acest scop, Consiliul Județean Satu Mare a obținut finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Din fondurile asigurate s-au recompartimentat sălile de clasă, au fost realizate grupuri sanitare, cabinete de kinetoterapie, cabinet medical. În același timp au avut loc lucrări de anvelopare soclu, fațade și finisare cu tencuială structurată colorată, au fost refăcute finisajele interioare, tâmplăria exterioară din lemn a fost înlocuită cu tâmplărie PVC cu geam termopan, iar tâmplăria interioară va fi rezistentă pe toc metalic. De asemenea, au fost refăcute tinichigeria, trotuarele de protecție a clădirii și rampa pentru accesul persoanelor cu handicap, iar instalațiile electrice și sanitare au fost reabilitate integral.

Tot pentru asigurarea unor condiții optime, clădirea a fost dotată cu mobilier școlar, calculatoare, dispozitive medicale pentru cabinetele de kinetoterapie, centrală termică, sisteme de detecție – semnalizare incendii și supraveghere video. Valoarea totală a lucrărilor și dotărilor realizate a fost de 1.475.525 lei.

Aportul Consiliului Județean

De asemenea, Consiliul Județean Satu Mare a alocat Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă fondurile necesare pentru realizarea lucrărilor de amenajare curte, teren de sport și împrejmuire. Valoarea totală a lucrărilor a fost de 220.150 lei, inclusiv TVA.

”Mulțumesc proiectantului care a pus suflet și a încercat de fiecare dată să modifice proiectul de asemenea natură ca să fie cât mai aproape de nevoile acestor copilași. Deși fizic, această școală era gata de anul trecut, nu o puteam considera finalizată până ce nu am amenajat, din fonduri proprii, tot ce înseamnă mediul înconjurător al acesteia, precum terenul de sport, grădina și împrejurimile. Primăria a rămas un partener fidel, asigurând partea de acces la acest complex. Aduc mulțumiri tuturor celor care au pus umărul. Putem să fim mândri de ceea ce am făcut pentru acești copii deosebiți. La ora actuală, sute sau chiar mii de familii din județ au nevoie de astfel de instituții și de pedagogi foarte inimoși cum sunt cei de la Centrul de Educație de Incluziune. Noi am făcut această investiție care prinde viață cu ajutorul profesorilor inimoși care îi educă pe copii cu multă răbdare”, a spus Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean, în cuvântul său de salut.

Peste o mie de elevi, 91 de profesori

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă are 42 de clase, iar de cei 284 de copii se vor ocupa 91 de cadre didactice, care de asemenea îi au în grijă și pe cei 770 de elevi cu cerințe educative speciale din învățământul de masă. Acestea au misiunea de a asigura serviciile educaționale complexe de intervenție educațional-terapeutică și corectiv-recuperatorie pentru copiii din sistemul special și special integrat, valorizându-i pe toți într-un mediu prietenos și stimulativ.

”În prezent, CȘEI este singura unitate școlară din județ care asigură servicii de specialitate de tip educațional terapeutic pentru copii cu abilități diferite. Școlarizăm un număr de 284 de elevi în 42 de clase. Totodată prin rețeaua profesorilor de sprijin itineranți asigurăm asistență psiho-pedagogică pentru copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, consiliere pentru cadrele didactice care au în grupă copii cu CES, respectiv pentru familiile acestor copii. De asemenea, asigurăm procesul educațional și persoanelor private de libertate din Penitenciarul Satu Mare. Ne mândrim, astăzi, că avem o școală nouă, chiar cochetă, un loc în care ne-am străduit ca toată lumea să se simtă bine, dar mai ales în siguranță. Afirm, cu certitudine, că școala noastră poate fi considerată un etalon, un model instituțional pentru multe școli de învățământ special din țară” au fost cuvintele din discursul Ramonei Costin, directoarea CȘEI Satu Mare.

CȘEI funcționează pe strada Botizului, pe strada A. I. Cuza, cu câte o clasă în Livada, Tășnad, Negrești Oaș și în Carei cu 8 clase și o grădiniță. Pataki Csaba și-a încheiat discursul invitându-i pe cei prezenți la inaugurarea clădirii de pe strada A.I. Cuza: ”Nu vă promit data exactă, dar în maxim două luni ne vedem la celălalt imobil al Centrului Școlar de Educație Incluzivă. Este un alt exemplu de conlucrare exemplară a instituțiilor statului și a județului și doar la finalizare copiii și pedagogii își vor ocupa locurile binemeritate.”

Florin Dura