Primăria din Socond – cu surprize plăcute!

S-ar părea că Socond este o comună uşoară, care se administrează “pocnind din degete”! Nu-i tocmai aşa. Este uşoară, poate, la numărul de silabe din denumire, în rest, localităţile ce aparţin de Socond au probleme care nu se pot rezolva decât în timp, cu răbdare şi cu multă trudă. L-am întâlnit în ziua deschiderii anului şcolar pe primarul Ioan Crasnai, omul care radiază de bucurie când vede realizat un obiectiv pe raza comunei. Acum, a radiat, dar ne-a fermecat şi pe noi, cei de la NVTV, cu o realizare de neînchipuit. Am cutreierat judeţul în lung şi în lat, îl cunosc, îi cunosc pe oamenii cu responsabilităţi (primari, viceprimari, secretari, funcţionari, preoţi, directori de şcoli şi grădiniţe, cadre didactice, locuitori etc.), pe mulţi din ei ca foşti elevi ai mei, ca “microbişti” în vremea “Olimpiei” de aur! Ieri, am fost alături de Mircea Govor şi am admirat o clădire pentru grădiniţă, clădire realizată prin fonduri europene… dar cu greutate. Aşa-i la noi! Când ai banii asiguraţi pentru realizarea proiectului îţi dai seama că firma intră în faliment şi urmează necazuri la care nici nu te poţi gândi. Totuşi, după 4 ani, clădirea nu are asemănare cu alta din judeţ, fiind o excepţie, în bunul sens al cuvântului. S-a tăiat panglica fără un fast ce sare din normal, dar cu primarul, cu preoţii, cu directoarele, cu cadrele didactice şi părinţii.

Cuvântul primarului Ioan Crasnai a fost copleşitor, reieşind bucuria unui om răspunzător pentru tot ceea ce se înfăptuieşte pe raza comunei. Revin la bucuria lui Ioan Crasnai, omul care a fost atât de sincer, încât citeai pe faţa lui sentimentul de împlinire. O grădiniţă. Simplu! Un spaţiu cum nu s-a văzut în proiectele “stas”, cu săli pentru trei grupe de copii, cu dependinţe proprii, cu mobilier nou, adecvat, frumos, primitor, iar alte săli pentru clasele I-IV cu mobilier aparte, table, mese speciale pentru calculatoare, ecran pentru proiecţii, retroproiector, calculatoare, covoare, săli luminoase încât lumina zilei să vină elevului din stânga. Am văzut sala de sport, cu mobilier de gimnastică, aparate specifice vârstei, saltele de gimnastică, încât totul creează un ambient excepţional.

Directoarea şcolii spunea că, după 4 ani de aşteptare , a trăit un sentiment al împlinirii, al mulţumirii, lucru ce o obligă și-i obligă pe dascăli să se “înhame” la o muncă pentru a scoate generaţii pe măsura celor oferite.

Frumos angajament! Am stat de vorbă, în particular, cu Mircea Govor şi, sincer, am văzut o bucurie pe care numai oamenii ce iubesc copiii o pot avea. Îşi iubeşte nepoţii cum n-am crezut! Este, şi în acest sens, un model!

Sunt sigur, după tot ce am văzut ieri, şi camera de luat vederi nu poate minţi, că primarul Ioan Crasnai s-a ambiţionat şi va demonstra că va continua cu lucrări utile pentru cei din Socond şi din localităţile aparţinătoare.

El, primarul, reprezintă, în orice confruntare, pilonul în jurul căruia se desfăşoară orice activitate, fie culturală, sportivă, fie de muncă utilă pentru oameni, dar făcută de oameni! Spuneam într-o emisiune televizată: “Ce greu se mai fac oamenii-oameni!” Şi asta aşa este.

Implicarea politică a primarului Crasnai trebuie să îi dea prilejul să aleagă posibile alternative pentru a-şi îndeplini toate promisiunile din campanie! Primăria nu-i o “meserie” pentru fricoşi. Iată că Ioan Crasnai este omul cu care ne putem mândri, la fel ca primarul Vasile Şteţ de la Supur. Nu regret că am fost prezent cu camera de luat vederi tocmai în ziua deschiderii anului şcolar, care este cu ceva mai scurt, doar 186 de zile pentru şcoală. Acestea trebuie folosite la maxim, iar copiii să dobândească cunoştinţele conform programei şcolare. Altfel, degeaba eforturi administrative, cheltuieli imense şi măriri de salarii! Am fost şi voi rămâne “câine de bază al democraţiei!”

Socondul creşte văzând cu ochii, iar populaţia privește cu optimism viitorul comunei lor! Felicitări, d-le primar!

Teodor Curpas